批藍白司法案件政治化 賴清德：戰獨裁應去北京天安門

批藍白司法案件政治化，賴總統：戰獨裁應去北京天安門。（記者游明煌／攝影）

賴清德 總統26日下午到基隆市大武崙工業區因應美國關稅與廠商座談前受訪，針對國民黨 下午舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行指出，他提出三點提醒，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門 。見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權。

賴清德說，國民黨跟民眾黨號召群眾走上街頭，固然有他們的需求，其實他們的活動也正足以證明，台灣是一個民主的國家，有集會結社的自由，也有言論自由，沒有戒嚴，也沒有獨裁者。

賴清德表示，針對今天國民黨和民眾黨所發動的活動，他有三點提醒，第一，今天這個時候下著小雨，氣溫也有點低，很多民眾是從中南部長途跋涉而來。希望國民黨和民眾黨主辦單位要確實照顧民眾的健康，並且平平安安把他們帶回家。

賴清德指出，第二，在野黨不能夠反綠不反共，如果真正的要戰獨裁，應該要去對地方，找對人。大家都很清楚，中國要併吞台灣，台灣朝野政黨都是中國滲透的對象，因此「不是只有綠共，也有藍共、白共」，台灣不分朝野政黨，不分顏色，都應該一起反共，守護台灣，捍衛中華民國。

「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去天安門，北京天安門。」賴清德說，至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權，敢於向獨裁者傳達臺灣人民希望民主自由人權生活方式的心聲，同時要敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平。這個才是真正的戰獨裁，也才能夠真正的贏得人民的掌聲。

第三，他要提醒，台灣民主得來不易，是經過好幾代人，千千萬萬人犧牲奉獻，加上台灣人民共同努力，才有今天的成果，朝野都應該要珍惜。而民主的真諦就是法治。朝野都應該要有共識，不分政黨，不論何人，只要犯法，都應該要支持司法單位依法嚴辦，毋枉毋縱，這個才是人民需要的態度。

「不可以因為自己的政黨裡面有人涉及不法，司法單位偵辦，不僅僅不思反省檢討，反而砲打司法，將司法案件政治化」賴清德批這對民主的傷害何其大。