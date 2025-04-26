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新聞評論／關稅大棒當頭 卓內閣仍搞低級操作

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立法院25日進行行政院長卓榮泰施政總質詢，卓榮泰（左）受訪時表示，因應關稅衝擊影響，將挹注台電公司1000億元，藉此穩定民生物價。(記者許正宏／攝影)
立法院25日進行行政院長卓榮泰施政總質詢，卓榮泰（左）受訪時表示，因應關稅衝擊影響，將挹注台電公司1000億元，藉此穩定民生物價。(記者許正宏／攝影)

為因應川普關稅衝擊，行政院編列了880億元(台幣，以下同)支持出口產業，卻挨批規模太小，不足因應。卓內閣連夜趕提了一個新方案，將規模擴增至4100億元。誰料，新方案中有關產業扶助部分僅微增50億元，卻以「國土韌性」為名編列1500億元軍購經費，又以「社會支持」為名幫台電編列1000億元撥補。卓榮泰赤裸裸假借名義「灌水」預算，實際卻漠視關稅戰對產業的衝擊，他是看準在野黨不敢倒閣嗎？

檢視這個名為「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性」的4100億特別預算案，冗長不著邊際的名稱，反映了卓內閣一年來大頭大腦、不知所云的施政風格。令人憤怒的是，卓內閣對於川普關稅戰輕忽以對，僅草草編了930億元因應，卻趁機把被在野黨刪除的台電1000億元撥補又夾帶回去。試想，賴政府對國家整體產業的支持金額，竟還比不上對台電一家公司的撥補，這樣的「特別預算」能有什麼說服力呢？

這項特別預算打著「因應國際情勢變化」的旗號，但其中用於「產業支持」的金額不到四分之一，卓榮泰的誇張令人髮指。尤其，今年度的國防預算4760億元已是歷年最高，而在此股市崩跌、企業危機四起的時刻，他還處心積慮在這次特別預算中塞進1500億元國防軍購經費。在卓揆心中，真的留不下一點位置給「民生經濟」嗎？

事實上，觀察行政院原先提的880億元對出口供應鏈的支持方案，從頭到尾充滿「融資補貼」、「利息減碼」思維，毫無積極協助產業升級、整合的想法，更沒有輔導業者出口轉向的策略，只是一味倡議「脫中入北」。什麼樣的腦袋，想什麼樣的方案，卓內閣的決策團隊，恐怕是中華民國有史以來思維半徑最小、開創性最低的一群。

前幾天，卓內閣才向國會送出一分要求解凍1381億元被凍預算的報告，總計達1000多項。行政院把各部會的1000多項遭凍結預算卡住，集中在同一時間一起送出，也是一種「低級政治操作」，就跟因應川普關稅的特別預算卻夾帶國防和台電預算一樣，為了政治算計而不顧行政初衷。

行政院卡住各部會的送請預算解凍案，原因無他，是為了添加「大罷免」的相罵本，煽動民眾對在野黨的不滿並起而罷免。事實上，遭凍結的預算，只要相關部門提出合理說明，立院即可解凍；但行政院卻下令各部會不准提請解凍，目的就是要凸顯在野黨的「無理」，讓「罷火」延燒。

之所以稱之為「低級操作」，因為這只會使政治陷於原地打轉，使民眾感到失望，絲毫無助於國家進步。然而，對賴清德及民進黨而言，「國家進步」似乎不是他們在意的事，「徹底掌權」才是其目的。從這個角度看，無謂地消耗國家和人民的能量，為的是達到自己掌權的自私目的，這不是「低級操作」，是什麼？

當川普關稅大棒當頭，卓內閣左支右絀，卻依然敢假藉關稅之名公然夾帶國防採購及台電撥補預算，可謂恬不知恥至極。卓榮泰是看準在野黨不會對他提倒閣了嗎？還是藉此為自己爭後路？

關稅 川普 卓榮泰

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