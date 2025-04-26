北市黨部主委被押 藍憂失重要操盤手 宜蘭3黨工也收押

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（右）25日遭北院裁定收押禁見，雙手上銬步入警備車。（記者潘俊宏／攝影）

四二六集會前夕，司法檢調也動作不斷。原本國民黨 台北市黨部主委黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免 連署造假案被無保請回，檢方抗告成功後，高院撤銷原裁定，地院昨再開庭後黃呂錦茹羈押禁見；國民黨宜蘭縣黨部則於昨日遭檢調搜索，被告國民黨宜蘭縣黨部前書記長俞凌傑等人遭裁定羈押禁見。

台北地院昨天再開羈押庭，庭審兩小時，裁定黃呂錦茹羈押禁見，由專車送往台北女子看守所。據了解，黃呂錦茹聽到被收押時情緒激動，為表達抗議，「寧願坐牢，不提抗告」，但家人擔心她年事已高，決定下周一律見時再力勸她提抗告。

國民黨主席朱立倫 、國民黨立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇等人昨日在北院外聲援，國民黨立委賴士葆等人到北院外聲援，意圖進入管制區被員警攔阻，怒罵「過度執法」；王鴻薇更一度暴衝意圖闖入，不滿再度被攔，反嗆警察「你們實在太離譜」，氣氛一度緊繃。

朱立倫聽聞黃呂被羈押後痛斥，這根本是典型的民主黑牢，把黃呂關進去是賴清德追殺在野黨一定要達到的目的，「國民黨全力支持抗告」。

黃呂錦茹被羈押禁見，藍營憂心失去重要操盤手將嚴重衝擊大罷潮，甚至波及立委補選、明年市長選舉，這也是國家機器堅持絞殺黃呂的原因。藍營人士認為，賴政府動用司法試圖從國民黨縣市黨部包圍黨中央，藉羈押黃呂錦茹等人往上延燒，劍指朱立倫要消滅在野黨。

根據昨日北院裁定黃呂錦茹羈押理由指出，綜合檢察官聲請及抗告提出全部證據資料，判斷基礎已與日前聲押有所不同，黃呂錦茹涉犯行使偽造私文書、非法利用他人個資犯罪嫌疑重大，且有事實足認黃呂有勾串共犯、滅證之虞。

宜蘭地檢署偵辦國民黨宜蘭縣部和罷團「滿城封宇」涉偽造文書案，除搜索國民黨宜蘭縣黨部外，檢方更聲押縣黨部前書記長俞凌傑、一組總幹事陳堅豐及礁溪黨部主任李姿慧三人獲准，過程中一度扣走中選會連署公文。民黨宜蘭縣議員黃琤婷昨北上代罷免團體赴中選會領表，而宜檢事後發新聞稿坦承「不小心」把公文帶走。