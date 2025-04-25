我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

賴清德：2050淨零轉型不變 環境部長：明年5月徵收碳費

記者李柏澔、周佑政／台北25日電
總統府國家氣候變遷對策委員會24日舉行第4次會議，環境部長彭啓明（站立者）表示，在美國新關稅衝擊下，台灣減碳企圖心不會改變，也將如期徵收碳費。（圖／總統府提供）
總統府國家氣候變遷對策委員會24日舉行第4次會議，環境部長彭啓明（站立者）表示，在美國新關稅衝擊下，台灣減碳企圖心不會改變，也將如期徵收碳費。（圖／總統府提供）

美國對等關稅政策衝擊各國產業淨零轉型，賴清德總統昨強調，2050年淨零轉型是台灣的目標，不會有任何改變，但政府會滾動式調整策略，做產業後盾。環境部長彭啓明表示，台灣減碳企圖心不會改變，明年5月碳費徵收將如期上路，但會視美國關稅政策，再盤點是否額外輔助企業。

總統府國家氣候變遷對策委員會昨舉行第四次會議，聚焦「因應變局，掌握綠色轉型契機」、「綠色及轉型金融：台灣淨零的助力」主題。

賴清德表示，美國政府提出新的關稅政策，對台灣產業帶來許多挑戰。許多產業因為經營的不確定性提高，民間對減碳、ＥＳＧ轉趨觀望。政府會穩健執行碳定價體系與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，也會審慎規畫台版ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）。

彭啓明表示，美國總統川普上任後再次退出「巴黎協定」，也推出關稅政策，很多企業擔心「活不下去了」還要減碳，但這不只是台灣而是全世界都在思考的問題，但沒有一個國家因此轉彎、倒退。

不過由於賴清德日前和環團會面時，提及將擴大對美採購天然氣、石油等國家必要能源，昨有委員在會中強調，台美在地熱、氫能發展等方面應有更多合作，而非光看採購化石燃料的面向。

此外，也有產業界委員反映再生能源發展遲滯、應重整綠電發展的亂象等，呼籲政府要持續推進綠電發展，讓大家更有信心。

氣候變遷對策委員會委員、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯表示，面對美國對等關稅，在沒有前期的評估或設定前提下，台灣政府擴大採購美國天然氣的決定是令人惋惜的，因為這和淨零是有所矛盾，就算台灣和美國多買1000萬噸天然氣，對台美貿易逆差的改善大概只會貢獻3.5%而已，不如增加美國電動車的採購，這樣的貢獻都比擴大買天然氣還高。

關稅 天然氣 賴清德

上一則

普發1萬現金？卓榮泰：不如發5000元給沒有5000元的人

下一則

有逃亡、勾串之虞 鄭文燦、高虹安皆延長境管8個月

延伸閱讀

賴清德想過境美國？涉外人士：美方恐盼台灣不要問

賴清德想過境美國？涉外人士：美方恐盼台灣不要問
陳建仁搭機前往梵諦岡 盼方濟各安息主懷永享榮福

陳建仁搭機前往梵諦岡 盼方濟各安息主懷永享榮福
盧秀燕表態426上凱道 已逾5萬人報名「調不到遊覽車」

盧秀燕表態426上凱道 已逾5萬人報名「調不到遊覽車」
倒閣 朱立倫：多數黨立委不贊成 盧秀燕：為蔣萬安按讚

倒閣 朱立倫：多數黨立委不贊成 盧秀燕：為蔣萬安按讚

熱門新聞

藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
超微（AMD）執行長蘇姿丰（右）15日在台灣大學接受訪談。（擷取自台灣大學YouTube直播頁面）

AMD蘇姿丰台大受訪 分享4大產業趨勢 給學生6建議

2025-04-15 10:48
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話