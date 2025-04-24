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諮議涉共諜 被捕前總統府先解職 立委疑有人通風報信

台灣新聞組／台北24日電
共諜案被告吳尚雨（後方藍色衣褲者）還押台北看守所。(記者陳正興／攝影)
共諜案被告吳尚雨（後方藍色衣褲者）還押台北看守所。(記者陳正興／攝影)

綠營共諜案連環爆，調查局拘提總統府前諮議吳尚雨前，總統府先將吳職務解除，時機點引發質疑。調查局長陳白立昨在立院備詢時證實，未跟總統府報告；民眾黨立委黃國昌則直呼「事情很大條」，為什麼總統府掌握這麼清楚？揚言會追到底。

黃國昌昨在立院司法及法制委員會質詢共諜案，指調查局在今年2月18日發動搜索約談，2月19日將黃取榮、邱世元收押禁見，當時怕洩密，因此祕密進行，但為什麼總統府在調查局拘提吳尚雨之前，就知道吳有問題？陳白立說「無所悉」。

黃國昌質詢，是否向總統府或秘書長潘孟安報告？陳白立回答「沒有」。黃國昌質疑，「所以總統府通靈？知道已經有兩個人被押了，接下來要換吳尚雨了，趕快解除職務，調查局才去拘提？」

黃國昌再質詢，是否有跟法務部長鄭銘謙報告？陳白立仍回答沒有。黃國昌直呼，事情很大條，為什麼調查局的偵查作為，總統府掌握這麼清楚？他說，司委會召委吳宗憲是檢察官出身，知道這件事情有多嚴重，他一定會追到底。

此外，國防部軍情局前局長劉德良日前透露，目前潛伏在台灣的共諜可能超過5000人，引發各方議論。國安局副局長黃明昭昨表示，國安局掌握的共諜數字沒有那麼多，劉德良可能是把在台失聯的大陸籍人士都算在裡面，約有1332人之多。黃明昭並表示，正副元首特勤人員也可能是中共企圖吸收的對象，每半年就要做一次忠誠查核。

黃國昌 民眾黨 國防部

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