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涉收賄護航光電場 台南市議會前議長郭信良遭約談

台灣新聞組／高雄23日電
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郭信良服務處22日下午雖仍正常服務，但服務處人員對案情均說「不清楚、不方便回應」。（記者萬于甄／攝影）
郭信良服務處22日下午雖仍正常服務，但服務處人員對案情均說「不清楚、不方便回應」。（記者萬于甄／攝影）

台南市議會前議長郭信良與民進黨籍市議員李偉智，涉嫌收賄護航三地集團光電場通關，橋頭地檢署昨天指揮調查局搜索郭男住處、市議會等多處，約談郭、李及三地集團創辦人鍾嘉村等十餘人調查，全案有多處待釐清，檢調未對外說明，朝貪汙罪嫌偵辦中。

郭信良曾捲入台南佃西重畫案，被控向業者強索賄賂，2023年5月橋頭地檢署獲報偵辦，時任檢察長鍾和憲後來調任台南地檢署，兩地檢署合辦，一審郭被依貪汙罪判刑13年，上訴台南高分院審理中。

橋檢偵辦佃西重劃案後，又查出郭信良涉協助護航三地能源位於台南的太陽能光電場通關，疑藉由議員職權，向市府承辦局處施壓，協助光電案場加速取得執照。

檢方昨天指揮高雄市調處等單位，動員高雄、雲林等調查單位逾百人，分別前往郭信良住處、市議會、市政府及鍾嘉村住處、公司搜索，查扣帳冊、案場資料等。

檢調掌握事證，郭不僅護航光電場通關，還疑找其他市議員協助施壓，民進黨籍市議員李偉智也涉案，昨一併被約談，住處、服務處同步被搜索。

檢調昨共帶回郭、李、鍾及三地集團員工、市府承辦局處科長等十多人，因全案仍待釐清，檢調未對外說明，目前鎖定郭信良、李偉智等人金流清查，初步懷疑涉賄金額上千萬元台幣，待檢方確認。

三地集團是南部近年興起的大型財團，創辦人鍾嘉村早年從土地重畫起家，最著名的代表作是鳳山文山特區開發案，名下的三地能源、三地開發也參與許多重大投資。

鍾近年透過併購擴大事業版圖，老牌企業乖乖、南仁湖、北基加油站、高雄客運、府城客運、嘉義客運及普悠瑪客運都納入集團旗下，事業體橫跨能源、土地、建築、交通、觀光、飯店等，有多家上市櫃公司。

三地綠能發展過程並非一帆風順，前年原本有意在鳳山區牛稠埔打造全台最大儲能電場，引發地方強烈反彈，6000人連署反對，全案無疾而終；昨傳出鍾嘉村捲入台南光電場開發案被約談，地方政商界議論紛紛。

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