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「當總統該包容」 扁已講出高度 賴還執迷不悟？

記者 林河名
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陳水扁表示，民主不是ㄧ言堂，要尊重別人的立場意見，不能隨隨便便幫別人冠上「XX的同路人」。（記者曾吉松／攝影）
陳水扁表示，民主不是ㄧ言堂，要尊重別人的立場意見，不能隨隨便便幫別人冠上「XX的同路人」。（記者曾吉松／攝影）

就在綠營力推「大罷免」殺紅眼之際，前總統陳水扁19日公開演講，提及「擔任總統就是要包容、尊重不同意見，清算在野絕對不是好辦法」，猶如醍醐灌頂；但不少綠營支持者卻惱羞成怒，甚至有人憤指「扁該關回去了」。

再一個月，賴總統就任將滿一年。這一年來政績如何，大家可以公評。綠營則把近一年來朝小野大的政績不彰，全部推給在野「違憲亂政」，大罷免正是希望改變國會結構。

但要說起朝小野大，有誰可比陳水扁8年執政的痛苦？由他來親自詮釋，並給現任總統提供解方，可謂最有說服力。他在公開演講表示，2000年剛當選總統時，身處朝小野大局面，他採取的是低姿態，就任前兩個月就拜訪了李登輝總統10次；他後來也舉行朝野政黨領袖高峰會，並採納時任國民黨主席連戰在經濟議題的一些建議。

這種「過來人」的經驗談，非常值得賴總統參考。可惜的是，賴總統上任後，除了拉攏立法院長韓國瑜，迄今從未主動向藍白兩大在野黨領袖遞出橄欖枝，甚至在政治、司法等作為，更屢屢有「追殺在野」「剷除異己」等質疑；朝野不睦，國政怎能順利推動？更遑論逼得藍白必須上街「反惡罷、戰獨裁」。

國民黨很多支持者痛恨陳水扁，但扁19日演講，展現了卸任總統及「公道伯」的高度，因此不必以人廢言。賴總統的反應尚未可知，倒是已有不少民進黨支持者錯愕之餘，大酸扁「保外就醫就乖乖在家養病」，別潑罷團冷水；甚至有人直言「扁應該回去關了」，容不下逆耳忠言。

陳水扁19日最經典的金句：民主真正的內涵是對少數的聲音也要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「XX同路人」。扁的這番話，正如綠營的空谷跫音，但從綠營側翼黨同伐異的反應，以及台獨理論大師也被指為「匪諜」來看，陳水扁確實該擔心馬上被打為「XX同路人」，而這也是賴政府統治下，目前台灣最大的悲哀。

陳水扁 罷免 國民黨

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