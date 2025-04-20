新聞評論／大罷免亂象叢生 台灣已成瘋狂之島

反共大遊行19日在凱道舉行，有民眾高舉「大罷免」標語。（記者翁至成／攝影）

台灣當前處境，可說是內憂外患、三面夾殺。對內有大罷免 的政治亂局愈演愈烈；對外則是美國川普政府發動的關稅戰迫在眉睫、兩岸緊張情勢日漸升高。任何正常的政府，此時此刻都應該將施政中心放在應對全球變局、緩和台海情勢，並團結朝野共謀因應之道。但賴政府卻將所有重心放在大罷免上，諸多亂象已經使政府運作失能。

川普對台灣課重稅，賴政府一時六神無主，行政院長卓榮泰急邀朝野共商國是，國民黨 也表示願意以最大誠意支持解決國家困難。但包括卓榮泰在內的行政院官員，轉過身就「下鄉宣講」宣傳大罷免，痛批國民黨將關稅戰對產業影響的特別預算從880億元提高到2000億元的建議，是「只為討好國人」。

這種「朝不朝、野不野」的情況，同樣出現在預算解凍問題。賴政府一面痛責在野黨亂刪預算，面對在野黨立委詢問何時提預算解凍案，竟楞住不知如何回答；哭窮卻不解凍預算，只為炒作大罷免，完全失去執政者應有格局。

大罷免的光怪陸離現象，也擴至立法院。朝野已有50位立委遭提案罷免，且進入第二階段連署，立委為了「回防選區」，置修法、立法、問政本職於不顧。日前立法院就發生八個委員會竟只有一個委員會開會的情況，其餘都是「考察」。如此立法院，豈有「朝野共赴國難、面對非常時期」氣氛？

近日更令人嘆為觀止的是，檢調偵辦罷綠委的「死亡連署」動作愈來愈大，國民黨地方黨工、志工、青年軍幾乎無一倖免，台北市黨部主委、書記長、總幹事等更全遭聲押，儼然非「團滅國民黨」不可；但罷藍委的相關疑義，檢調卻悄然無聲。時值大罷免第二階段連署緊鑼密鼓之際，司法雙標自難逃政治操作質疑。過去中選會雖多次就公投、總統副總統選舉以及罷免連署的「死亡連署」，向高檢署告發，然迄今卻無任何案例遭到起訴、判刑。這也說明，這次檢調的大動作，就是為政治目的操作司法。尤其涉連署案的國民黨助理遭聲押而以50萬元台幣（約1.5萬美元）交保，然涉及共諜案的民進黨 助理卻未聲押，僅以20萬元台幣交保。「連署比當共諜慘」，司法成了笑話。

關稅戰和共諜案都重挫大罷免聲勢。但對於關稅戰，民進黨立院黨團總召柯建銘解釋，川普搞全世界大罷免，罷免共產主義；更稱「川普算是我們側翼，沒有台灣美國怎麼演得下去」。面對共諜案，民進黨難以自清，則自圓其說指民進黨是中共敵人，才會被安插共諜；在野黨是中共朋友，所以沒有共諜事件。扭曲的話術，已經語無倫次。而為了配合大罷免的反中基調，不但將民進黨共諜案「喪事喜辦」，還將行政濫權矛頭指向定居台灣多年的陸配。

另外，本應與大罷免無關的教育部，竟也成大罷免亂象主角。有大學生在校園內擺攤收連署書，政大、清大等校以教育基本法「學校不得對特定政治團體從事宣傳或活動」予以限制。教育部長鄭英耀卻將學生行為定義為「應受尊重的言論自由和公民活動」，為大罷免大開方便之門，讓政治明目張膽汙染校園。鄭英耀讓教育中立、政治不進入校園等原則一夕崩塌，造成長遠惡劣影響。

這諸多大罷免亂象，只是冰山一角；因對大罷免立場不同，家人、朋友對立齟齬情況亦時有所聞，民意趨於兩極，社會嚴重撕裂。大罷免帶來的，不是「更大的民主」，而是讓台灣成為「瘋狂之島」。民進黨選輸翻桌，為了重新完全執政，讓台灣付出如此慘重代價，實在可悲。（轉載自聯合報社論）