觀察站／綠拿司法大刀 在野會寒蟬或反彈？

國民黨主席朱立倫17日在北檢大門高喊「民主黑牢、司法不公」。（記者張宏業／攝影）

民進黨 為改變國會朝小野大的困局，總動員協助罷免 國民黨立委團體二階段連署，罷免民進黨立委民團在遭遇一連串行政刁難，正準備急起直追之際，全台檢調發動大搜索，種種跡象不禁令人懷疑，賴政府想透過司法大刀，製造寒蟬效應，讓罷綠二階連署全面崩潰。

經過一周的清算，國民黨地方黨工確實感到壓力，甚至有人離職，基層和地方黨部主管，甚至地方黨部與中央黨部間的切割、設斷點，種種問題都隨司法動作現形，更別提內部矛盾，這些當然不利正在進行中的二階連署。

然而，檢調從南到北不分輕重，不按比例原則的大搜索、約談、交保、押人，也將喚起藍營支持的強烈反彈，甚至引來相對應的漣漪效應。綠委罷團或許有人會收手，但也有人打死不退，更堅持進行二階連署；罷團、黨部被架空，還有民代系統、地方社團、志工等接手。

檢調對準罷綠委團體的司法大刀，會不會也成為兩面刃，反而激發了非綠選民投下不同意票的投票意願，隨著愈來愈多的辦藍不辦綠案件，恐怕也會形成綠營的反作用力。

台灣民主化至今已經30多年，當年站上街頭衝撞威權體制的黨外前輩早已「化為千風」，繼承民主遺緒的民進黨如今已變成執政黨，但台灣的民主發展卻愈來愈令人擔憂，很難想像現今的台灣，司法還繼續成為整肅政敵的工作。

賴清德 總統的「大學長」、前總統陳水扁昨天說，「清算絕對不是對付在野勢力最好的辦法」。台北市長蔣萬安也當面對賴清德呼籲，「居大位者一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」。不分藍綠的政治人物，都為現下台灣民主淪喪、人民對立感到憂心，然而對罷免戰已殺紅眼的賴清德和民進黨，此刻聽得進去嗎？