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國民黨北市黨部4人遭聲押 黃呂錦茹未料賴政府如此粗暴

記者張宏業／台北18日電
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭聲押禁見。（記者曾原信／攝影）
國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭聲押禁見。（記者曾原信／攝影）

台北地檢署偵辦大罷免雙吳連署涉偽造文書案，繼日前搜索約談國民黨罷雙吳四騎士後，經比對扣案手機與被告供詞，認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹為幕後操盤手，昨天兵分6路搜索約談黃呂錦茹、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部黨部執行長曾繁川4名被告到案，檢察官漏夜偵訊後認為4人有串滅證之虞，今晨依偽造文書、違反個資法等罪向法院聲押禁見。

台北市調處昨一早搜索黃呂錦茹住家，以及市黨部及同棟的士林北投區黨部、黃國樑黨部，查扣手機帶走黃和2名黨工偵訊，前後約5小時，帶走帳冊、連署時程表、罷免「雙吳」電話拜訪名單等至少3大箱資料。黃呂的友人說，檢調日前搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」時，黃呂已有心理準備，只是沒想到賴政府會如此粗暴。

黃呂錦昨晚進入北檢時，被媒體問及是否覺得很冤枉？她搖搖手說「冤枉」；姚富文則振臂疾呼兩次「台北罷雙吳、踴躍支持連署」。行動不便的黃呂錦茹今晨被聲押時，先從偵查庭被帶往法警室，再由法警陪同搭電梯去拘留室，她的建築師先生黃秀莊在電梯開門前，上前欲攙扶妻子，並示意加油。

據了解，黃呂錦茹之所以被約談，與「罷吳四騎士」手機遭扣押有相當關聯，檢調搜索約談賴苡任等被告到案時，懷疑黃呂錦茹對「死亡連署」知情，經分析搜索扣押證據、偵訊內容，認為賴苡任等人只是前線負責連署活動的小兵，黃呂錦茹才是幕後影舞者，決定發動第二波搜索。

檢調接獲檢舉，指立委吳沛憶罷免案，錯假率高達4成，其中「提議前死亡」高達108人、「戶籍未滿」四個月391人，甚至還有「筆跡相似」等偽造情事。檢調向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調雙吳罷免案提議人資料，經分析相關事證、查證部分提議人後，發現確有冒名提議，14日發動偵辦行動。

罷免 國民黨

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