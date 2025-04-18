冷眼集／民進黨想重回完全執政 濫用司法查罷免不成比例

檢調搜索罷綠委總部和國民黨雙北市黨部，民眾在北檢外高喊反獨裁。（記者侯永全／攝影）

各地檢調查察罷免民進黨 立委第一階段連署的「死亡連署」，已演變至國民黨 各地方黨部被搜索、黨工和國會助理都被傳喚、聲押的局面，黨內人人自危。平心而論，國民黨在繳交第一階段連署書時，確有許多的瑕疵，而且可能有違法之嫌。但這絕不能構成賴政府濫用司法資源、鋪天蓋地對國民黨和罷免領銜人、相關人員不成比例迫害的藉口。

對於此次檢調偵辦「死亡連署」案，主要質疑有三：其一是截至目前為止，所有大動作的偵查動作都只針對「罷綠委」的團體和個人，但同樣傳出不少問題的「罷藍委」，都未傳出被查辦。其次，是從罪責來看，即便「死亡連署」違法要件成立，罪刑也不重，但檢方動輒搜索、聲押、重金交保，交保金甚至比「民進黨共諜案涉案人」還高，比例明顯不符。其三，是偵辦的時機點，恰好是在第二階段連署期間，恫嚇乃至影響連署的意圖，可說是司馬昭之心，路人皆知。

雖然民進黨到中選會，由上到下都宣稱「司法獨立」，但這樣的手法，其實並不陌生。如停職中的新竹市長高虹安助理費案，以及民眾黨前黨主席柯文哲的京華城案，以及諸多「與民進黨無關的共諜案」，以「小案大辦」、「押人取供」、「媒體造勢」的「司法三部曲」，可說一而再、再而三的展現在國人眼前。

民進黨顯然是以「威權時代的政府為師」，當要利用司法整肅政敵時，不會以「完全沒有問題」或讓自己站在民意弱勢面的案子出發，而是找到讓自己能夠先站在「道德制高點」的案子來辦。如此一來，就算案子辦不成，僅是透過偵辦期間的揭密、爆料，就足以徹底抹黑對手。可以說，從「捍衛民主」、「對抗威權」起家的民進黨，「屠龍者終於也變成了惡龍」。

而如此處心積慮、大費周章，民進黨唯一的目的，當然就是要重新「完全執政」。目前只掌握國會少數的賴總統，如果要回到「完全執政」的舒適區，「大罷免」是唯一的機會。但如此為了完全執政，無所不用其極的政黨，如果真的又重新完全執政了，會用什麼手段對付反對者呢？答案其實已經很清楚了。