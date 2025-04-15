大罷免連署進入校園 教長：言論自由 學者：聽了臉紅

大罷免能否進入大學校園設攤，引發爭議。有網友指控，罷免國民黨立委羅智強的團體竟然在校園旁擺攤。（圖／取自社群平台Threads）

大專院校學生在校園內擺攤支持大罷免 ，教育部 長鄭英耀認為，這是學生的言論自由、公民活動，非政黨活動，應給予尊重，引發討論。政大廣電系兼任教授郭力昕批評，大罷免至少是民進黨 立院黨團總召推動，說不是政黨活動「太牽強」，大學不能成為現實政治利用操作的場域，教育部長的言論讓他「感到臉紅」。

近期傳出政大、清大等多所大學校園出現擺攤募集第二階段連署書，引發熱議。鄭英耀昨表示，大學校園須中立，禁止校方政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重，校園的自由民主是台灣高等教育的珍貴資產。

台師大國文系退休教授林保淳表示，過往禁止政治進入校園，為的是替校園留一分不受政治汙染的淨土，如今容許宣傳罷免連署的學生在校內擺攤，那反罷免的學生是否也可以？憂心學校成了另外一個戰場，甚至學生一不小心就會起衝突。

中研院士陳培哲直言，賴政府的教育部長公開支持言論自由值得肯定，但希望鄭部長的言論自由不因身分、性別、職業等而有差別，「學生有言論自由，學校其他的人是否也應該有言論自由？否則就會成為選擇性的鳥籠言論自由而已」。

陳培哲也提到，學生在校園擺攤支持大罷免，言論發表之後，如果隨後會有支持或反對政黨的行動，「這樣跟言論自由，單純政治學觀念的討論，如何區隔？」是否合適在校園裡面進行，是必須思考的問題。

郭力昕認為，遺憾教育部長身為知識分子、也當過大學教授和校長，「成為民進黨的官，就合理化民進黨的不對」；他為鄭英耀的談話「感到臉紅」，「一個知識分子連這點都無法堅持」。

政大社會學系教授黃厚銘認為，回歸教育基本法第六條所談的「教育中立」，該條所規範的主體為學校，其真正的精神在於要求學校的政黨中立及宗教中立，不能強加特定政黨及宗教立場；學生能於校內辦理各式各樣的宗教性社團，亦可以在學校做各式各樣的政治主張，並採取有關政治議題的行動。

外界質疑，如果學生可在校園擺攤進行罷免連署，那教師是否也可以？鄭英耀說「某種程度我們還是要尊重」，但強調，教師要遵守教育人員的法令規範，若有兼任行政工作，則需比照公務人員的規範，依法行政。

國民黨立委翁曉玲表示，民進黨政府、中選會過去三令五申告訴各級學校，政治活動不要進入校園。大罷免就是政治活動的一部分，學生要暢談當然沒問題，但如果要擺攤就比較有疑慮；「教育基本法」中就規範學校不能為特定政治團體從事宣傳或活動，這精神也應該涵蓋校內的學生，否則，未來整個黨政都可以進校園？這與民進黨過去主張「政治退出校園」完全不同。

民眾黨立委劉書彬也直言「不應該」，教育部的說法自毀原則，「因為有當選才會有罷免，所以很清楚就是政治活動。」

中選會表示，罷免「辦事處」相當於選舉的競選總部，與「連署站點」及擺攤等活動屬於兩件事，而公職人員選罷法第86條是規範罷免「辦事處」，並非規範「連署站點」及連署活動；「連署站點」或擺攤相關活動涉及相關法律、自治法規等，往往與選罷法無關，這不是選務機關掌理範疇，因此不予評論。