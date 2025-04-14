綠營共諜案越演越烈 朱立倫批無恥 黃國昌轟吳釗燮下台

圖為賴清德總統（左）與國安會秘書長吳釗燮（右）。（本報資料照片）

綠營共諜案風暴越演越烈，國民黨主席朱立倫昨天說，這幾天發覺都是民進黨 為了錢去當共諜，真是無恥透頂。對於國安會秘書長吳釗燮前助理捲入共諜案，民眾黨主席黃國昌 痛批，「綠營才是中共 同路人的大本營」，面對心腹淪為共諜，吳釗燮唯一能負責任的方式就是下台。

黃國昌指出，吳釗燮一路提拔、長年伴其左右的親信何仁傑，上周因涉嫌共諜案遭羈押禁見，但吳釗燮只透過辦公室發表清描淡寫聲明，沒展現任何擔當；2016年民進黨完全執政後，吳釗燮肩負國安及外交重責，一路帶著何仁傑進出國安會、總統府與外交部，一舉一動長期暴露在中共的眼皮底下，吳釗燮竟然還毫無自覺，難怪擔任外交部長6年，期間斷了8個邦交國，資訊屢在斷交前就被中共精準掌握。

黃國昌質疑，如今發生如此嚴重的國安醜聞、傷害國家外交利益，吳釗燮豈能繼續擔任國安會秘書長？還是民進黨的標準就是「打算裝沒事」，等到輿論風頭過後再轉頭向社會說「匪諜就在你身邊」？無恥到這種程度，讓人嘆為觀止。

黃國昌在台南更批，民進黨政府要求大家共赴國難，卻抹黑提出批評的人都是中共同路人，「搞了半天，所有的共匪全部在你們民進黨裡面，從總統府到外交部到立法院，全面淪陷。」

朱立倫昨到基隆主持國民黨「還錢於民」政策說明會，他感嘆，今年全世界在拚經濟、拚貿易、拚荷包、拚肚子，民進黨卻在搞大罷免，台灣「惡霸」就是民進黨。

「民進黨真的是亂搞。」朱立倫說，國際碰到最嚴重的關稅戰、經濟戰，日本首相石破茂說這是國難當頭，新加坡也說這是最大的衝擊、國難之戰，只有台灣說解決國難最好的辦法是大罷免，全部把在野黨罷了，國難就解決了；民進黨已經腐化，只會抹紅對手，為了利益就出賣台灣當共諜，且都在綠營高層身邊，非常恐怖。

針對黨內多名助理黨工涉入共諜案，民進黨主席賴清德先前指示中央黨部，比照照顧資深黨員的急難救助方式，避免因為生活急難遭到收買。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨根本畫錯重點，應優先徹查多少人被滲透，「推什麼急難救助？又不是風災水災。」