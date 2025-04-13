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關稅添變數 綠營續宣講 罷藍二階連署不如預期

台灣新聞組／綜合13日電
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民進黨12日由行政院長卓榮泰（右五）領軍，在新竹市指澤宮舉行政策宣講。（記者黃義書／攝影）
民進黨12日由行政院長卓榮泰（右五）領軍，在新竹市指澤宮舉行政策宣講。（記者黃義書／攝影）

美國對等關稅壓力才剛紓緩，民進黨昨天繼續在新竹市舉辦政策宣講會，大罷免仍無消停跡象，行政院長卓榮泰帶頭衝政治。國民黨昨則在桃園市舉辦反罷免演講會，黨主席朱立倫表示，對等關稅造成國難當頭，賴總統還要發動大罷免，認為只要罷免國民黨，關稅、經濟、兩岸會不會打仗，都不重要。

國民黨主席朱立倫（右三）12日出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會。（記者邱德...
國民黨主席朱立倫（右三）12日出席在桃園蘆竹舉辦的還錢於民政策說明會。（記者邱德祥／攝影）

民進黨昨在新竹市指澤宮舉辦政策說明，現場湧入2500多人，現場也設置罷免連署點。這也是美國提出對等關稅後，民進黨首場政策說明會。

卓榮泰表示，選對的人、走對的路，政府已經做到了，「很慶幸我們和全世界大多數國家一樣，是暫時10%的美國基礎關稅，沒有145%的中國關稅，因為我們不是中國隊，我們是台灣隊」。他拜託大家，一起讓立法院成為全體國民的立法院，能支援政府，支持賴總統。

綠營發動「大罷免」進入第二階段連署，但傳出連署進度未如預期有大進展，目前評估通過第二階段連署藍委人數已從原先20人以上，下修至約15人。

綠營人士表示，分析大罷免近期聲勢下滑有三大原因，包括高估民進黨正規軍「大進場」效果。其次是對等關稅來襲，民眾對經貿關注大於政治；最後是民進黨立院黨團總召柯建銘近期頻爆走，已快要從「罷免先行者」，變成「罷免負資產」。

國民黨立委牛煦庭昨在桃園蘆竹舉辦演講會，反制綠營大罷免。朱立倫表示，他邀15名縣市長討論美國關稅問題，各縣市呼籲讓國際觀光客來台，同時開放陸客來台，結果民進黨只看到陸客，每天罵朱立倫與國民黨，只顧意識形態，他呼籲支持者要站出來對抗大罷免，就算進入三階投票，也要勇敢喊出不同意，讓國民黨優質立委繼續打拚。

罷團近日陸續公布二階段連署達標的國民黨立委名單，依序為羅智強、李彥秀、王鴻薇。羅智強昨天坦言，他面臨應對大罷免的財務困難，太太建議他將房子抵押，籌措台幣500萬元(約15.4萬美元)來支應。

罷免 關稅 國民黨

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