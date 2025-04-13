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蔣萬安反擊綠議員：民進黨才是共產黨走狗

記者李承穎／台北13日電
民進黨議員簡舒培（左）在新會期開議時，曾要台北市長蔣萬安（右）不要忘了「反共」；蔣萬安回應「愈緊張就愈需要交流」。（本報資料照片）
民進黨議員簡舒培（左）在新會期開議時，曾要台北市長蔣萬安（右）不要忘了「反共」；蔣萬安回應「愈緊張就愈需要交流」。（本報資料照片）

民進黨北市議員簡舒培前天質問市長蔣萬安「哪一個國家要消滅中華民國？」，蔣反擊「就是民進黨和共產黨」，簡在臉書反譏，蔣萬安不敢說就是「中國」共產黨，但網友不埋單砲轟「根本被蔣市長電爆」、「共諜都在民進黨內」等語。

簡舒培質詢問，去年問哪一國家要消滅中華民國，結果市長回答不出來，「退將丘衛邦說國民黨已成為共產黨的走狗，你同意嗎？」蔣當場反擊說，「我現在就可以回答你，要消滅中華民國的是民進黨和共產黨。」共諜就是在民進黨裡面，民進黨才是共產黨走狗，嘴巴上講反共，自己養共諜，就是民進黨。

質詢片段引發熱議後，簡舒培在臉書發千字文表示，「誰都別想逼萬安baby譴責中共？蔣萬安碰到中國就暴怒嘴軟」，世界上共產黨這麼多，為什麼就是不敢說要消滅中華民國的就是「中國」共產黨？

簡的發文吸引超過千則留言，未料風向一面倒，指責簡舒培玩文字遊戲等語，成了大型翻車現場。

網友留言「看到你今天被電爆，工作一整天都不會覺得累」、「臉被蔣萬安按在地上摩擦」、「可是議員現在發現的共諜都在民進黨內」、「先去指責游錫堃前助理是共諜，不要雙標」、「沒有國家要消滅中華民國，搞清楚憲法怎麼寫的」和「看到大家的留言我就放心了，大部分的人還是清醒的」等語。

簡舒培也頻頻回應網友，對於網友說「除了抗中保台還會什麼，民進黨屁事一堆怎麼噤聲了。」她回說「抗中保台就是最重要的」；網友說「議員，講實話你惱羞嗎」，簡舒培說，「沒有咧，我很開心耶，有一個人連中國都不敢講真的很荒唐」；也有網友因應大罷免潮說，「所以罷免你，要去哪裡罷免？」簡舒培回說，「應該是罷免連中國都不敢講的首都市長及同黨立委」。

民進黨 共產黨 中華民國

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