卓榮泰報告關稅對策 在野批傲慢空洞 「連衝擊評估都沒有」

在野黨立委批評，行政院長卓榮泰（左）11日在立法院報告美國關稅影響空洞又模糊，賴政府根本無法應對關稅變局。（記者曾原信／攝影）

美國對等關稅 衝擊國內產業，賴清德總統昨表示，政府提出對美關稅五大對策，是全世界最完整的計畫。對此在野黨立委批評，賴總統稱台灣有最完整應對計畫，但行政院長卓榮泰 昨在立法院報告關稅影響，空洞又模糊，賴政府根本無法應對關稅變局。

賴清德總統昨到台中與機械業座談表示，美國宣布對等關稅隔天，卓榮泰就率行政院團隊提出880億元台幣(約27.2億美元)對產業支持方案，這是全世界第一個面對美關稅所提的產業支持方案。他拍影片向國人報告對美關稅五大對策，也是全世界最完整的計畫，包括對美談判策略，盼比照美國、墨西哥、加拿大貿易協定方式，能與美談判從零關稅談起。

卓榮泰昨率相關部會首長赴立法院，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。國民黨立委王鴻薇質詢時問，賴總統稱台灣列在首波談判名單，是排前10還是前20國？卓榮泰說，會爭取最佳最快時間，向美國直接跟有利交涉。

卓揆也說，目前還沒有看到任何國家說談了什麼，「我們也不例外」，還未發生的事情讓其有醞釀的時間。

民眾黨 立院黨團總召黃國昌說，截至昨天上午，政院衝擊影響評估報告都不願提供，壓縮立委研議政院報告時間。民眾黨想的是如何協助政府共赴國難，卓內閣還在想政治鬥爭「政院是傲慢到什麼程度？」

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，賴清德總統宣稱應對關稅是全世界最完整計畫，但卓榮泰答詢卻有許多模糊之處，連民眾黨一催再催的最基本的衝擊影響評估都沒有，總統和行政院長不同調。

張啓楷說，卓榮泰從一開始「安心睡」準備不足預測失準，到國會報告又空洞模糊，明顯無法因應高關稅變局，改由財經專才重組內閣已刻不容緩。

國民黨立委賴士葆批評，賴總統的五個重點全部站在美國的角度，把美國視為宗主國且用意識形態來談的，完全迎合美國需要。

民進黨團幹事長吳思瑤重申，這幾天社群上有一句話，「選對的人，走對的路；選錯的人，關稅超過百分百」。歡迎在野黨提出更建設性建議，但如果要持續操作疑美論、擁抱中國，終會受到社會嚴厲批判。