綠議員砲轟關稅應變 蔣萬安：中央年收3兆國稅 一毛不拔

民進黨議會黨團昨連番砲轟市長蔣萬安應變對策，蔣萬安反擊，中央一年收了三兆國稅，卻「一毛不拔」。（記者曾吉松／攝影）

關稅之戰燒進北市議會，民進黨 議會黨團昨連番砲轟市長蔣萬安 應變對策，蔣萬安反擊，請議員和同黨的行政院長卓榮泰談降稅，中央一年收了3兆(台幣，下同，約928億美元)國稅，卻「一毛不拔」；蔣也批民進黨才是共產黨走狗，「嘴巴講反共，自己養共諜」。

民進黨議員許淑華昨質詢時先說，北市願將超徵稅收的34億多元來協助產業，但是具體內容、動支多少，沒有具體內容。蔣萬安反擊，行政院880億紓困方案才是具體細節都沒有，才是舊瓶裝新酒，連產業衝擊報告到現在都拿不出來，至少北市政策全部提出來，不能扭曲市府。

蔣萬安還說，中央國稅收了3兆元，卻一毛不拔，不願意把錢拿出來，「議員不願反映沒問題，我到行政院會反映」；許淑華則回嗆，討論台北市政策，一直扯中央沒有意義。

民進黨議員簡舒培反酸，國民黨 面對高關稅，居然還是把期待放在中國。還說去年質詢時問哪一個國家要消滅中華民國，結果市長答不出來，「退將丘衛邦說，國民黨就是共產黨的走狗，你同意嗎？」

「我現在就可以回答你，要消滅中華民國的是民進黨和共產黨。」蔣萬安高分貝回嗆，民進黨籍內政部長公然講讓賴清德成為台灣國的主人，要消滅中華民國；今天的共諜是在民進黨執政的總統府和國安會，在民進黨立委的辦公室，在民進黨的新北市黨部，民進黨養了多少共諜，要不要出來說一句話？一句批評都不敢，全部噤聲。

面對關稅衝擊，藍營提出建議卻遭綠營質疑「唱和中共」。國民黨立委王鴻薇昨在立法院質詢時向行政院長卓榮泰抗議，她表示，在野黨的縣市首長積極回應縣市內所有產業、勞工的疑慮，有何不對？民進黨抹黑，在國內找敵人，這不是解決問題，這是製造問題；卓揆對此一語不發。

另外，因應美國關稅衝擊，國民黨主張擴大補助規模至2000億元，同時普發現金，解決部分經濟危機跟衝擊，提振國內消費。行政院長卓榮泰昨持開放態度表示，對的事情大家可以一起談，但是要以國家財政跟人民需求做出發點，歡迎大家討論。