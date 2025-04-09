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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

關稅應戰 中部8縣市籲中央盡速通過補助案 北北基桃接力開會

台灣新聞組／台北9日電
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因應美國對等關稅衝擊，中部八縣市前晚舉行線上首長會議，與會者包括台中市長盧秀燕（上排左起）、彰化縣長王惠美、新竹市代理市長邱臣遠、嘉義市長黃敏惠（中排左起）、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善（下排左起）及苗栗縣長鍾東錦。(圖／台中市政府提供)
因應美國對等關稅衝擊，中部八縣市前晚舉行線上首長會議，與會者包括台中市長盧秀燕（上排左起）、彰化縣長王惠美、新竹市代理市長邱臣遠、嘉義市長黃敏惠（中排左起）、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善（下排左起）及苗栗縣長鍾東錦。(圖／台中市政府提供)

美國關稅衝擊台灣產業，台中市長盧秀燕前晚與中部八縣市首長開會，發表七大聲明，呼籲中央盡速通過880億元(台幣，以下同)補助方案，擴大非美市場銷售補助；盧秀燕說，日本首相石破茂把這次風暴稱為「國難」，呼籲立院朝野盡早開會，通過補助款或相關法令，共同解決經濟困境。

台北市長蔣萬安發起「北北基桃合作交流平台」會議，包括新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑和桃園市長張善政都將出席會商對策。桃竹竹苗四縣市明天下午舉行研討會，針對關稅衝擊與桃竹苗大矽谷供應鏈移轉，與企業研擬因應對策。

盧秀燕前晚召集中部八縣市治理平台線上會議，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠都親自上線與會。

中部八縣市首長會後發表七大聯合聲明，建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策，政府公股行庫短期內不要抽銀根，立法院盡速通過880億元補助方案，重新審視其他國家關稅問題，中部八縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助，跨縣市制定照顧勞工方案，中央關稅談判應避免犧牲農業等弱勢產業。

新北市長侯友宜昨到台中市政交流。盧秀燕說，中部八首長會議、北北基桃四縣市開會，未來不排除再擴大，串聯整個地方縣市發聲，產業與城市規模不同，但可以互相取經。

北北基桃四縣市今天下午將開會，蔣萬安昨說，新加坡總理黃循財第一時間因應關稅議題的發言，可見為政者就該提前部署，第一時間站出來向國人說明、告訴大家「我們將會面臨什麼困難，要如何應對」。

蔣萬安強調，「我們要為中央點出 These are our cards（籌碼）」，關稅與經貿談判是中央職權，他期盼政府能為台灣談到最有利條件；他呼籲「放下對立與撕裂，共赴國難」，在與台灣主要出口競爭國日本、南韓、東南亞等國相比，至少要爭取區域性公平競爭條件，不能讓台灣獨漏、獨自背負高關稅。

針對盧秀燕及各地方縣市長陸續表態，呼籲朝野盡速通過880億元特別預算及協助方案，行政院發言人李慧芝昨晚轉述，行政院長卓榮泰表達誠摯感謝，也期許中央地方能夠攜手合作，穩定經濟情勢，讓國人安心。

關稅 盧秀燕 蔣萬安

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