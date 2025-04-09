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國難當頭擋施政總質詢 綠委占主席位杯葛 院會空轉

台灣新聞組／台北9日電
立法院長韓國瑜（左）主持協商，民進黨團總召柯建銘（右）最晚抵達，並再冗長發言，韓無奈，一度裁示休息。(記者林澔一／攝影)
立法院長韓國瑜（左）主持協商，民進黨團總召柯建銘（右）最晚抵達，並再冗長發言，韓無奈，一度裁示休息。(記者林澔一／攝影)

美國總統川普宣布對台課重稅，行政院長卓榮泰允諾赴立法院專案報告；立法院長韓國瑜昨下午召開朝野協商，民進黨團總召柯建銘一度冗長發言引發全場不耐，最後朝野達成共識，本周五上午處理警察人員人事條例修正條文覆議案，下午由卓榮泰報告關稅案並備詢。

卓榮泰盼國會支持880億元台幣方案，前天邀請朝野黨團在政院共商國是，但昨天立法院排定繼續施政總質詢，民進黨團卻一大早就鎖住議場後門，民進黨立委吳秉叡一人坐在主席座位杯葛議事；國民黨立委則搬出兩張椅子放上寫有「柯建銘搶C位」的手版，並高呼口號批評「國難當頭、當家鬧事」。議事也空轉一天。

韓國瑜昨天下午主持黨團協商時，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌都強調，美國對台課徵重稅對台灣衝擊相當大，希望盡快讓卓榮泰赴立法院專案報告。

但協商過程，柯建銘再度祭出冗長發言，一口氣連講半小時，還自稱在立法院32年，最懂議事程序等。韓國瑜忍不住，數次打斷表示：「柯總召、拜託一下，你同不同意卓榮泰專案報告？」並提醒協商會議有四個題目要談；柯建銘竟怒斥「韓院長你不要插嘴」，國民黨團書記長王鴻薇見狀回嗆：「請尊重主席！」韓國瑜無奈宣布先休息。

重新協商時，柯建銘又續冗長發言，民眾黨團副總召張啓楷痛批：「你在浪費全台灣人的時間。」

對於主席台被占領，韓國瑜表示，立院有國會倫理，主席沒辦法開會，各政黨、各委員要反省，在台灣內憂外患時，看到議場現在這樣，「我覺得很遺憾」。

針對柯建銘不滿前天政院的座位安排，卓榮泰昨表示，政府是一體的，實在沒什麼主客之分。王鴻薇也還原前天會談內容，指柯建銘當天長篇大論稱川普在搞「全球大罷免」，連卓榮泰都聽不下去，直說：「歷史的事情已經無法改變，柯總召，大家都很忙。」可見連卓都已經受不了。

卓榮泰 柯建銘 韓國瑜

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