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侯友宜、盧秀燕閉門餐敘 添想像空間

記者余采瀅、王慧瑛／台中9日電
新北市長侯友宜（左）8日拜訪台中市長盧秀燕（右），兩人分進合擊，呼籲朝野要團結。(記者黃仲裕／攝影)
新北市長侯友宜（左）8日拜訪台中市長盧秀燕（右），兩人分進合擊，呼籲朝野要團結。(記者黃仲裕／攝影)

新北市長侯友宜昨率隊赴台中，拜會台中市長盧秀燕團隊，雙方定義為市政交流。不過，侯、盧團隊會前閉門餐敘，特意將餐廳窗簾全部拉上，引發外界關注；兩人受訪以兄妹相稱，新北、台中是全台第一、第二大城，兩個城市好，國家也會更好。

侯友宜昨午抵達台中，雙方餐敘低調到家，侯、盧都直接驅車到地下室停車場，未在媒體前曝光，餐廳還全面拉起窗簾，不讓外界得知內情。盧是國民黨人氣最高的政治人物，侯友宜曾參選總統，國民黨主席今年將改選，兩人再度合體，也引發外界聯想。

知情人士說，這場餐敘時間很短，只有不到半小時，算是「便飯」，雙方除討論新北、台中產業的關稅衝擊，未討論到其他話題。

盧秀燕是藍營「最強母雞」，去年立委選舉在台中市搶下六席藍委，奠定中霸天地位，政治聲量持續上漲，不僅被看好參選國民黨主席，更被綠營視為賴清德總統2028年連任的頭號假想敵。

全台大罷免潮來襲，第一階段藍綠提議連署成案數差距懸殊，藍委腹背受敵，讓黨主席朱立倫備感壓力，黨內反朱勢力暗中集結，牽動下半年黨魁改選，原本盧秀燕、韓國瑜呼聲高，而盧參選的可能性逐漸增加。

政黨人士指出，角逐國民黨黨魁，有助盧秀燕直攻2028總統大位，黨內不少大老勸進，盧過去從未觸及此話題，直到2月底出訪日本前受訪時，才鬆口表示「還在考慮中」，才讓外界認定盧參選的態度由消極轉為積極。

國民黨 盧秀燕 侯友宜

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