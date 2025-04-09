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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

冷眼集／卓團隊江郎才盡 綠頻秀下限掩護？

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關稅風暴已至，民進黨立院黨團總召柯建銘7日在朝野會談中演出搶Ｃ位鬧劇，民進黨立院黨團8日加碼占據主席台戲碼，不知綠委吳秉叡搶坐院長韓國瑜的座位，能否代老柯過過當院長的乾癮？但國難當頭，明知脫序舉動只會增加民眾惡感，但民進黨卻要競秀下限，唯一解釋可能只是要掩護行政團隊已江郎才盡的緩兵之計。

本來朝野講好8日要聽取卓榮泰專案報告，爭取國會同意特別預算880億元，在野黨沒杯葛，民進黨團卻鎖住議場後門，吳秉叡更大剌剌端坐韓國瑜的座位上，擺明不讓韓開會，也不讓行政院官員列席，真讓人看不懂是演哪齣。

近來民進黨癱瘓國會議事已是家常便飯，但不能讓人接受的是國難當頭，連閣揆都來邀朝野黨團共商國事，說好要爭取支持特別預算度過關稅風暴，不僅國民黨縣市長呼籲盡快通過，在野黨團也表達支持，閣揆報告也就是過場而已；民進黨團卻逆向操作，吳秉叡跑上主席台耍寶存心讓會開不成，其中難道沒貓膩？

美國新關稅公布，民進黨應對毫無章法，卓榮泰事前要國人「安心入睡」，其實整個執政團隊都無法讓國人安心。民進黨政府派出毫無財經談判經驗的鄭麗君領軍，主責的經濟部長郭智輝在因應記者會由次長代打簡報，郭全程不發一語，這種陣容讓國人不僅很難安心入睡，恐怕不少人更要徹夜失眠。

卓榮泰8日受訪支吾其詞，他說對等關稅談判的時機、內容現在沒有辦法說明，但請大家相信這從當天開始持續進行；外交部長林佳龍也打太極，表示只要確定談判時間、方式，隨時可跟美國談判，兩人有說等於沒說。

川普公布對等關稅，據涉外人士指出，川普決策圈小，再加上華府情勢不明朗，台方目前尚未找到突破口。如果此說法為真，真實的情況就是台灣「排隊中」，卓、林兩人繞了半天印證「找不到突破口」。

在這種情況下，卓揆上台報告，除了爭取國會通過特別預算，恐會被問倒。這也說明為何民進黨一方面要在野黨共赴國難，一方面又杯葛開會。

卓榮泰另一個更明顯的企圖則是強調公布新關稅當天，行政院一直在進行相關工作，但「安心入睡」的話已不可信。8日再說「我們絕對有完善的計畫，有適當的人選可以去做正面的交涉」，連綠委都不讓他報告，真不知要國人如何相信？

民進黨再怎麼演、再怎麼緩兵，川普的對等關稅終究要上路，屆時民進黨還是得交考卷。

民進黨 關稅 卓榮泰

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