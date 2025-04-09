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美徵收104%關稅生效 中國官媒：談判大門並未關上

黑白集／更勝殯葬龍頭 大罷免才是抗跌王

黑白集
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美國總統川普「對等關稅」政策出重拳，衝擊產業、股市重挫，府院慢半拍應對，罵聲四起。行政院長卓榮泰雖邀朝野共商國是，但街頭上仍處處可見罷免連署，在野黨批政府「邊喊團結邊搞罷免」。(記者杜建重／攝影）
美國總統川普「對等關稅」政策出重拳，衝擊產業、股市重挫，府院慢半拍應對，罵聲四起。行政院長卓榮泰雖邀朝野共商國是，但街頭上仍處處可見罷免連署，在野黨批政府「邊喊團結邊搞罷免」。(記者杜建重／攝影）

川普關稅海嘯沖垮台股，周一寫下史上最慘行情，九成以上跌停。真金白銀化作血流成河，竟見殯葬股龍巖從跌停翻升，華麗收盤，獲封「抗跌王」，股民慨嘆：「關稅戰燒不到陰間」。其實，比殯葬股更具生命力的是「大罷免」；全台哀鴻遍野，只有民進黨團還在利用關稅戰宣傳罷免連署。

卓榮泰邀朝野三黨團共商關稅戰對策，卻被自家總召柯建銘鬧場，吵著要和傅崐萁搶Ｃ位。老柯不關心台灣企業生死，卻稱川普關稅戰是針對中國在打全球大罷免，台灣要和川普共同大罷免消滅共產黨；「大罷免成功，全球最強國家就是美國和台灣」。老柯這話說得爽，就怕連民進黨人都不相信。

關稅大戰衝擊全球經濟，美加墨、歐盟民間發動抗議，叫川普「把手拿開」；全球只有民進黨高喊挺川。綠營立院黨團作為賴總統先鋒部隊，先前為抗中挺尹錫悅獨裁，現為大罷免挺川普高關稅，就算民生凋弊，死不足惜。賴清德帶領的是治國團隊，還是吃人肉的禿鷹？

股災有國安基金撐盤，中小企業員工若被迫放無薪假、失業要誰伸援手？政府無能割讓台積電取悅川普，但回過頭來，卻力挺高關稅幫大罷免助勢，這叫無助的人民情何以堪？

利用關稅海嘯血祭大罷免，民進黨不愧喪事喜辦高手，連殯葬股王都要自嘆弗如。

關稅 罷免 川普

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