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黑白集／堅推大罷免 曹興誠：關稅高低干你啥事

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聯電創辦人曹興誠表示，大罷免台北看起來沒什麼問題。（記者翁唯真／攝影）
聯電創辦人曹興誠表示，大罷免台北看起來沒什麼問題。（記者翁唯真／攝影）

川普對台課32％的高關稅，衝擊全台產業。閣揆卓榮泰昨邀請國會朝野「共商國是」，希望用最大共識快速編列特別預算。與此同時，正全力推動「大罷免」的曹興誠，卻怒斥在野黨：「台灣關稅高低，干你什麼事？」

關稅戰衝擊產業，也將重創台灣經濟，每個人都身受其害，在野黨不應該關心嗎？若光靠執政黨就能擺平一切，賴政府何必邀在野黨協商？曹興誠卻認為，大罷免才是國家利益的「重中之重」，須「先罷掉藍委，讓他們不能講話」才行。曹興誠是有錢人，不必在乎誰關廠誰失業，流露了他的霸道驕蠻。

曹興誠的矛盾，其實也是賴政府的矛盾。那廂關稅戰都無技可施了，這廂大罷免仍不肯鬆手，卻還厚顏邀在野黨共商。綠委沈伯洋罵道，「藍白一面指責政府不與美方溝通，一面刪官員出國預算」；彷彿美國關稅太高都是在野黨害的，只要官員能赴美，立馬就能擺平川普。這種鬼話，民眾會信嗎？

民進黨若真那麼厲害，台積電何須承諾赴美投資千億美元，而川普仍不放過台灣？賴政府若能隻手解決一切，何必邀企業和在野黨共商？問題是，接下來的經濟及社會衝擊，民進黨應付得了嗎？如果沒有在野黨，對產業的台幣880億元補助方案能過關嗎？

如果曹興誠的話說錯了，卓榮泰要不要出來更正一下！（轉載自聯合報）

關稅 曹興誠 罷免

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