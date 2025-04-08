我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

朝野共商國是 在野挺880億方案 卓榮泰願赴立院報告

台灣新聞組／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
因應美國對等關稅衝擊，行政院7日下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是。（記者黃婉婷／攝影）
因應美國對等關稅衝擊，行政院7日下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是。（記者黃婉婷／攝影）

因應美國關稅政策，行政院長卓榮泰昨邀朝野黨團共商國是，歷經兩個多小時會商，卓揆期盼國會支持880億元（台幣，下同，約26億6706萬美元）方案，全力穩定國家經濟及產業發展；在野會後也表達支持，但希望先赴立法院行專案報告，卓揆允諾，會尊重立法院朝野協商結果。

卓榮泰昨天下午原邀請立法院長韓國瑜、藍綠白黨團幹部共商國是，不過，韓國瑜因行程無法配合未出席，今天下午2時30分，韓國瑜將召集朝野黨團協商卓榮泰對美國關稅政策進行專案報告等事宜。

美國總統川普宣布對台課徵32%的對等關稅後，卓榮泰表示，為協助農工產業，將推出880億元的協助方案，期盼能與國會以最大共識、最快速度編特別預算。

行政院發言人李慧芝轉述昨天共商國是，卓揆盼行政、立法兩院共同努力，盡速通過預算審查，透過短期救急，挺住產業，若880億元仍有不足，會再評估增加預算可能。卓也指示國發會提出中長期應對策略及方針。

李慧芝指出，卓揆會中提到，政府後續將以關稅與非關稅措施談判，及擴大採購、擴大投資為任務，並密切關注其他國家或地區從事低價傾銷及違規轉運等問題，適時採取合理管制措施，最重要的盼降低關稅。李慧芝表示，針對非關稅貿易措施，及擴大採購如達一定量額，可能涉及特別預算編列，有賴國會給予支持。

在野黨團會後皆表達支持。國民黨團總召傅崐萁指出，這是國難級的問題，本於解決國難、拯救鄉親，國民黨團支持解決國家的困難及人民碰到的問題，對於卓榮泰所提相關事項展現最大誠意，願做最大協助與幫忙。

民眾黨團總召黃國昌指出，民眾黨團本著最大誠意跟善意，把國家利益放在最重要的位置。他提到，卓揆會中非常有雅量，直接承認簡報過於簡略，針對預估的產業影響衝擊也有缺漏，且願赴立院專案報告，希望行政院盡速履行承諾。

民眾黨立委張啓楷則呼籲，不只是卓榮泰要到立法院專案報告，賴清德總統也應該邀集各黨領袖、各行各業舉行國是會議，共同解決台灣當前面臨的問題。

民進黨團幹事長吳思瑤說，相信會談後，不會有人再惡意釋放「政府準備不足、散漫無能、毫無作為、舉足無措」，而好的政策方案，都必須依靠朝野各黨在立院的共同支持，正向行動。

針對在野黨團提案要求卓揆赴立院針對美國關稅因應措施進行專案報告，卓榮泰會中允諾，後續將尊重立法院朝野協商的結果。

卓榮泰昨晚也在臉書發文強調，現在是全球經貿巨大變動的時刻，也是朝野不分黨派、國人不分彼此，齊心共同應變的時刻，行政團隊會用最快的速度讓國人及產業安心。

卓榮泰 關稅 民眾黨

上一則

共商國是搶C位 柯建銘給卓難看 扯大罷免挨批不倫不類

下一則

楠梓球場耗資3.5億 紐國女足認不安全拒出賽 球迷：好丟臉

延伸閱讀

危機當頭還搶C位 柯建銘喧賓奪主「給卓揆難看」

危機當頭還搶C位 柯建銘喧賓奪主「給卓揆難看」
台朝野會商落幕 卓榮泰：現在是不分黨派與彼此時刻

台朝野會商落幕 卓榮泰：現在是不分黨派與彼此時刻
卓榮泰邀會商應對關稅風暴對策 藍白允共赴國難

卓榮泰邀會商應對關稅風暴對策 藍白允共赴國難
黑白集／奉上台積就沒事？「笨蛋，問題在政府」

黑白集／奉上台積就沒事？「笨蛋，問題在政府」

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商