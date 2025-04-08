朝野共商國是 在野挺880億方案 卓榮泰願赴立院報告

因應美國對等關稅衝擊，行政院7日下午2時邀立法院朝野各黨團在政院共商國是。（記者黃婉婷／攝影）

因應美國關稅 政策，行政院長卓榮泰 昨邀朝野黨團共商國是，歷經兩個多小時會商，卓揆期盼國會支持880億元（台幣，下同，約26億6706萬美元）方案，全力穩定國家經濟及產業發展；在野會後也表達支持，但希望先赴立法院行專案報告，卓揆允諾，會尊重立法院朝野協商結果。

卓榮泰昨天下午原邀請立法院長韓國瑜、藍綠白黨團幹部共商國是，不過，韓國瑜因行程無法配合未出席，今天下午2時30分，韓國瑜將召集朝野黨團協商卓榮泰對美國關稅政策進行專案報告等事宜。

美國總統川普宣布對台課徵32%的對等關稅後，卓榮泰表示，為協助農工產業，將推出880億元的協助方案，期盼能與國會以最大共識、最快速度編特別預算。

行政院發言人李慧芝轉述昨天共商國是，卓揆盼行政、立法兩院共同努力，盡速通過預算審查，透過短期救急，挺住產業，若880億元仍有不足，會再評估增加預算可能。卓也指示國發會提出中長期應對策略及方針。

李慧芝指出，卓揆會中提到，政府後續將以關稅與非關稅措施談判，及擴大採購、擴大投資為任務，並密切關注其他國家或地區從事低價傾銷及違規轉運等問題，適時採取合理管制措施，最重要的盼降低關稅。李慧芝表示，針對非關稅貿易措施，及擴大採購如達一定量額，可能涉及特別預算編列，有賴國會給予支持。

在野黨團會後皆表達支持。國民黨團總召傅崐萁指出，這是國難級的問題，本於解決國難、拯救鄉親，國民黨團支持解決國家的困難及人民碰到的問題，對於卓榮泰所提相關事項展現最大誠意，願做最大協助與幫忙。

民眾黨 團總召黃國昌指出，民眾黨團本著最大誠意跟善意，把國家利益放在最重要的位置。他提到，卓揆會中非常有雅量，直接承認簡報過於簡略，針對預估的產業影響衝擊也有缺漏，且願赴立院專案報告，希望行政院盡速履行承諾。

民眾黨立委張啓楷則呼籲，不只是卓榮泰要到立法院專案報告，賴清德總統也應該邀集各黨領袖、各行各業舉行國是會議，共同解決台灣當前面臨的問題。

民進黨團幹事長吳思瑤說，相信會談後，不會有人再惡意釋放「政府準備不足、散漫無能、毫無作為、舉足無措」，而好的政策方案，都必須依靠朝野各黨在立院的共同支持，正向行動。

針對在野黨團提案要求卓揆赴立院針對美國關稅因應措施進行專案報告，卓榮泰會中允諾，後續將尊重立法院朝野協商的結果。

卓榮泰昨晚也在臉書發文強調，現在是全球經貿巨大變動的時刻，也是朝野不分黨派、國人不分彼此，齊心共同應變的時刻，行政團隊會用最快的速度讓國人及產業安心。