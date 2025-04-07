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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

黑白集／奉上台積就沒事？「笨蛋，問題在政府」

黑白集
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美國總統川普的關稅大戰，行政院長卓榮泰坦言「要面對一場震撼」，但這場震撼超乎預期。（記者許正宏／攝影）
美國總統川普的關稅大戰，行政院長卓榮泰坦言「要面對一場震撼」，但這場震撼超乎預期。（記者許正宏／攝影）

大罷免宛如賴政府的國策，民進黨傾全力「抗中保台」，完全沒料到美國總統川普關稅大戰，已成台灣的國安危機；行政院長卓榮泰一席「安心入睡」，恰似清明時節鬼故事，令人難以置信。「黑色星期一」來襲，台股7日開盤山雨欲來，習慣拚政治的卓內閣手足無措；「笨蛋，問題在經濟」，別再搞錯重點。

川普宣布對等關稅，府院高層首日卻神隱，賴清德總統宣傳「至少我們還有音樂」、副總統蕭美琴大談「潤餅包什麼料」，何不食肉糜景象，讓網民炸鍋。行政院長卓榮泰隔天記者會坦言，「很抱歉來晚了一天」，賴政府似乎與世界脈動處於平行時空。

川普攤牌對等關稅前早有徵兆，美方公布的貿易障礙報告，提前點名台灣對美國造成三大貿易障礙。美國利益才是川普重點，台灣被課以重稅，戳破賴政府大內宣的「台美關係堅若磐石」假象；川普將關稅定調「經濟革命」，台經濟部長郭智輝角色卻徹底弱化，賴政府後知後覺，缺乏談判籌碼，正是國家最大危機。

卓榮泰坦言「要面對一場震撼」，但這場震撼超乎預期，賴政府以為奉上台積電就是保護傘，結果變成大型翻車現場。執政黨才痛罵藍白砍預算，馬上又情勒在野黨共體時艱，企圖用大罷免掩蓋執政無能，證明「笨蛋，問題在政府」！聰明如卓揆應知所進退。

川普 關稅 卓榮泰

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