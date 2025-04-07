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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

籲掌握台灣僅有籌碼 趙少康：台積聯電都不能放行

記者鄭媁／台北即時報導
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美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，中廣前董事長趙少康提出看法。(本報資料照片)
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，中廣前董事長趙少康提出看法。(本報資料照片)

美國總統川普對台灣課徵32%關稅，重挫股市，中廣前董事長趙少康表示，股市不振，後續一定會對民生、社會安定都造成衝擊。既然高關稅躲不過，執政者就要掌握台灣僅有的籌碼，至少談判將美對台關稅降到20%以下，保留對日、韓等主要競爭國的優勢。

趙少康指出，台股7日狂瀉2000點，打臉卓榮泰、賴清德的因應措施。股市不振，後續一定會對民生、社會安定都造成衝擊。

他指出，台灣去年貿易順差806億美元，其中對美順差739億美元、對大陸順差699億美元，中美兩國是台灣最主要的外銷市場，共賺進1430多億美元，但是因對日本逆差超過2000美元，台灣辛苦從中美賺來的錢，都被日本賺走了。

趙少康表示，去年，台對美國順差創有史以來最高，對大陸順差則是20年來最低，民進黨這些官沾沾自喜，開心台灣外銷最大市場轉移到美國，已經不是中國大陸，但是馬上就被川普報復。賴清德想用零關稅來跟美國談判，證明他對國際現實毫無掌握。

趙少康說，瑞士對美國本來就零關稅，還是被收31%關稅，因為瑞士沒有買夠美國的東西，川普是標準的商人，關心的不僅是雙邊關稅公不公平，而是美國可以賺多少錢，台灣可以承諾將對美順差降到500億、200億或更少？如果減少從美國賺來的錢，要從什麼市場補足？

趙少康質疑，賴清德總統還沒談判就把底牌都掀了，舉雙手投降「不會報復」，但對美國做小伏低是沒有用的，台灣的籌碼就是台積電、聯電還有半導體供應鏈赴美投資。既然美國祭出高關稅讓台灣經濟面臨崩潰，情勢改變，政府只能重新檢視台積電赴美投資案，甚至直接駁回申請。

他表示，阻擋台積電、聯電投資美國，一定會讓川普勃然大怒，威脅要更提高對台關稅，只要台灣立場堅定，必能取得談判地位，跟川普政府討價還價談降低關稅。

趙少康說，當全世界失去美國市場，轉向第二大市場中國大陸時，賴清德的抗中牌還打得下去嗎？還要鎖國不讓大陸觀光客來，損失一年1000億的觀光財？日本一年賺台灣2000多億美元，賴清德還要一味親日，不設法減少對日逆差？當美國明擺著掠奪台灣的資源，它算是境外敵對勢力還是友好勢力？

趙少康表示，行政院喊話在野黨合作共赴大關稅國難，民進黨卻繼續推動大罷免，簡直是大荒唐、大笑話。賴清德身為中華民國總統，必須將國家利益放在首位，懸崖勒馬終結大鬥爭的時候到了。

關稅 趙少康 賴清德

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