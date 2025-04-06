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川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

關稅當前聊潤餅包什麼料？蕭美琴遭嗆「包32%關稅」

記者楊正海、王千豪／台北6日電
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美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴4日在社群平台上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。（取材自蕭美琴社群平台Threads）
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴4日在社群平台上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。（取材自蕭美琴社群平台Threads）

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。國民黨智庫副執行長凌濤表示，他國政要都在忙交涉，而賴政府對美溝通第一把交椅的蕭美琴在「清明節吃潤餅。」

凌濤指出，他看了一下留言，蕭美琴在社群平台上詢問，潤餅大家都包什麼料？網友留言「包32%關稅」、「頓時全民失去食慾」。凌濤說，台灣人民很悲情，政府睡完，說抱歉來晚了，結果是拿人民納稅錢880億台幣去補貼，溝通在哪裡，嚴正交涉在哪裡？

蕭美琴昨晚出席保生文化祭開鑼式，致詞時特別對此事表示，當時並沒有特別注意到時間點的發布，以及國際情勢的變化，「造成許多的誤解，我特別表達歉意」

蕭美琴指出，這個照片，她大概是一周前就拍好了，本來就設定清明節可以跟大家一起來度過重要的傳統民俗的活動，但是當時並沒有特別注意到時間點的發布，以及國際情勢的變化，在角色的拿捏上面，對造成許多誤解，特別表達歉意，但是也希望焦點能夠回到大家共同面對當今情勢的挑戰與回應。

蕭美琴表示，美國這幾天宣布了重大的關稅決定，這個關稅的計算模式，也是基於各國對美的貿易逆差，做為計算公式，台灣去年是美國所有貿易逆差國當中排名第七，大約是700多億美金，額度更高於日韓等其他重要的貿易夥伴，所以這一次的關稅宣布，對台灣影響確實是很大，政府的立場就是希望能夠將影響降到最低。

蕭美琴表示，政府從兩大方面來著手，第一當然就是要積極的準備跟美方下一個階段的談判，爭取對台灣公平合理的待遇，行政院在這方面也有所準備。第二就是要面對貿易逆差的問題，也就是在未來中、長期而言，台灣要檢視跟調整現行能源、原物料等國際採購模式，同時也要協助產業，進行全球的布局，讓台灣的產業升級，以及全球的競爭力，能夠克服當前的挑戰。

關稅 國民黨 川普

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