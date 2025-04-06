藍反制罷免引熱戰 綠營憂吳思瑤、吳沛憶、張宏陸風險高

朝野委員日前在立法院院會進行海報戰，各自擺放通過一階罷免案的立委照片，國民黨立委羅智強（右）放好罷免吳思瑤的海報，準備自拍時，民進黨立委吳思瑤（左）立即靠近「合影」。(記者曾學仁／攝影)

民進黨 發起大罷免 ，已有35名藍委進入罷免第二階段連署，但國民黨 反制熱戰已起，綠營憂心，北市幾個選區在藍大於綠的選票結構下，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶恐是全台最危險區。另如新北板橋區要罷藍委葉元之，恐衝擊同區綠委張宏陸，賴清德總統子弟兵、台南立委林俊憲罷免連署也過一階，南北牽動不能小覷。

民進黨內盤算，只要罷免6席藍委、再補選上6席，國會就能以57席單獨過半，但黨內人士直言，12名綠委陸續通過第一階段罷免連署，只要有1席立委被罷免，恐怕打亂原本布局。

北市藍營則透露，反制大罷免，不僅北市5藍委會採「區域聯防」相互支援，與「最強母雞」市長蔣萬安合體，也會與不分區立委串連，擴及到中部地區為反惡罷站台。

北市5席藍委中以徐巧芯、王鴻薇和李彥秀3姝被視為較危險名單，徐、王因常砲打中央，仇恨值高，李彥秀則因去年當選原因之一是泛綠分裂，被綠營視為有可乘之機。

徐巧芯表示，現在不少支持她的民眾，會出現「既然支持妳、就不需要去投罷免票」的誤解，實際上是要出門投下不同意罷免，有些支持者觀念還沒有轉過來，須加強力道翻轉。

國民黨北市黨部預估，李彥秀港湖選區去年選舉人數31萬8085人，推估25%同意票門檻為7.9萬餘票；王鴻薇中山、北松山選區27萬7328人，門檻6.9萬餘票；徐巧芯信義、南松山選區23萬4816人，門檻5.8萬餘票，3選區都要有進入最後投票準備，要熱戰激出不同意票。

民進黨則推估吳思瑤所在的士林、北投選區選舉人數26萬7166人，罷免同意票25%門檻即6萬6792票，去年立委選舉投給國民黨與新黨共10萬347票，以罷免投票率5到6成推估，藍營至少能號召5萬以上同意票基本盤。

吳沛憶所在的中正、萬華選區選舉人數23萬3914人，罷免門檻為5萬8479人，以去年投給無黨與國民黨共9萬6547票推估，也有4萬以上同意票基本盤。

民進黨北市黨部執行長陳嘉行分析，若真的進入投票，屆時要盡量宣傳兩人的好，要看雙方陣營的催票能力，讓更多人出來投不同意票，反制報復性罷免。

「仇恨值會是深層隱憂。」民進黨內人士認為，像吳思瑤長期擔任立法院黨團幹部，為黨中央力戰政策時，也激升仇恨值，北市藍營除防守藍委，也一定會全力攻擊「雙吳」這2席綠委，尤其民眾黨也一直用前市長柯文哲被羈押的仇恨暗助藍營，藍白若聯手是不可忽視勢力。

新北板橋區藍綠立委都通過罷免一階，國民黨葉元之在板橋東區，因對手羅致政醜聞纏身，以1.35%險勝，是藍營罷免危險名單之一。板橋西區雖向來綠大於藍，但民進黨立委張宏陸去年僅贏國民黨林國春2.61%，也是綠營評估新北罷免最有風險區。

民進黨務人士指出，板橋小小地方就有兩個選區，打葉元之愈用力，隔壁的張宏陸可能成為藍營支持者宣洩對象，難完全置身事外。張宏陸說，死亡連署等偽造名單多，他已向地檢署提告，要用法律戰阻止沒道理的惡罷。

台中6席藍委罷免案也都進入二階，中六選區立委羅廷瑋是最明顯箭靶，不僅連署進度最快，也頻被爆負面消息，且過去選區前三屆立委都由民進黨勝選，綠營議員瞄準立委補選，積極推動罷羅，加上羅被視為台中市長盧秀燕子弟兵，罷羅成功更能重創盧的2028之路。

至於民進黨本命區台南，立委林俊憲、陳亭妃和王定宇都面對2026年市長初選，但林、王日前也過罷免一階連署，林俊憲日前意有所指說，為何偏偏挑中他和王定宇？幕後主使者是誰？是否在為市長選舉排除障礙？

民進黨內人士認為，林俊憲一席話讓黨內議論紛紛，但任何可能都不能排除，現階段不應以陰謀論聯想，否則北部已很危險，本該穩定的南部又內鬥，恐讓罷免之火延燒。