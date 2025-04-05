冷眼集／罷免優先不讓預算解凍 戳破綠「哭窮」算計

民進黨立院黨團總召柯建銘談「大罷免，大成功」，要消滅藍白，再來才談關稅。（記者蔡晉宇／攝影）

美國對台關稅 風暴來襲，民進黨 卻持續以國家機器大打罷免 戰，不僅如此，行政部門對外宣傳在野黨刪凍預算讓施政窒礙難行，但各部會卻遲遲不到立院溝通預算解凍，根本就是「假哭窮、真罷免」；民眾已逐漸看清，癱瘓國家的不是關稅、在野黨或「共匪」，而是民進黨自己。

各國因應對等關稅，台灣執政黨卻力拚大罷免。民進黨秘書長林右昌4日要全民清明返鄉「連署不放假」、民進黨國際部還瞄準海外僑胞，要僑胞將連署書寄送回台，民進黨立院黨團總召柯建銘4日則先談「大罷免，大成功」，要消滅藍白，再來才談關稅。

行政部門不斷批評藍白立委刪減、凍結預算，就連卓揆也親自下鄉宣講批評在野黨。結果，賴清德總統公布中央政府總預算案後，行政院各部會卻未就預算解凍與立委說明溝通，一方面戳破民進黨政府「哭窮」的假象。

另方面，綠營短時間內不讓預算解凍，更是充滿政治算計，預算持續不解凍，就能累積相罵本，繼續政治操作，目的就是替大罷免添柴火。

民進黨早已把把國會政治鬥爭當作轉移施政不力焦點的手段。民進黨若不能及時調整節奏，收回罷免攻防的政治操作，專注在對外談判與對內穩定上，這場危機的代價，不只是出口數字的下滑，而是人民對執政能力的全面懷疑。