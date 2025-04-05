新聞眼／川普海嘯襲來 賴政府除了撒幣補助毫無對策

行政院長卓榮泰示，政院提出經費規模達880億台幣的六大面向、20項支持措施的協助方案。（記者許正宏／攝影）

美國總統川普 對台灣揮關稅 大刀，行政院長卓榮泰歷經一天神隱後，終於出面率領閣員大陣仗開記者會公布九大面向、20項支持產業措施，都難掩行政部門被「川普海嘯」殺了個措手不及的事實。

更重要的是，行政院所提的充其量都只在現行32%高關稅框架下的補救措施，對於要如何跟美方「嚴正交涉」設法降低不合理的關稅，賴政府卻完全拿不出對策。

政府提出將對美強力交涉，但官員也坦言美方政策有其不確定性，台方對美交涉究竟能有多少效果更是難以預期，何況大家更想問，在美方尚未掀牌，台方就已經先讓台積電 赴美設廠，如今再加上美豬美牛等農產品再次叩關的壓力下，甚至傳聞在白宮的主導下，台積電要與英特爾合資成立公司，等於用台積電的技術救英特爾，台灣究竟有多少籌碼可和美方「交涉」？記者會上，兼任行政院經貿辦公室總談判代表的政委楊珍妮只說會全方位溝通，通篇聽起來就是空話。

政府的支持產業方案洋洋灑灑20項，不過從新冠疫情紓困振興、去年403震災善後到這次關稅危機，政府總是推出融資貸款、租稅優惠、轉型升級以及補貼等措施，同樣的方案、場景反覆上演，問題是政府和產業界何時能走出萬事只剩撒錢補貼的無限循環？關鍵還是在要如何降低關稅。

對美交涉前景未明且不容樂觀，而對台灣而言，最壞的情況將是減少對美出口、降低關稅，甚至產業、供應鏈等外移，這對台灣經濟將造成嚴重的打擊，但看來行政團隊事前既無掌握更毫無因應，卓揆才會在川普公布關稅前一晚要國人「安心入睡」，直到川普掀牌了，行政團隊才臨時抱佛腳，因為執政黨把全部精力都放在如何奪回國會最大黨。

現在卓榮泰推出880億台幣支持方案，再次訴求朝野團結，然而團結的基礎是互信，卓榮泰在呼籲團結之際，是否更應告訴國人，下鄉宣講還去不去？民進黨也該告訴全民，大罷免還推不推？