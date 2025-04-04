民生法案大塞車…藍委批綠當家鬧事 籲勿再杯葛立院開會

民進黨立院黨團近期持續杯葛立法院會，民生法案大塞車，藍委批綠營當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。（本報資料照片）

民進黨 立院黨團近期持續杯葛立法院會，導致民生法案大塞車，甚至連大法官 人事案也可能卡關，藍委批評民進黨當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。此外，行政院再對「警察人員人事條例」提出覆議，立院將再耗費院會時間處理覆議案，目前已排定7日朝野協商。

民進黨團從3月21日起開始占領主席台，至今已經讓院會空轉四天，不僅讓施政總質詢不斷往後順延，不少立委提出的法律修正案也無法一讀，其中包含總統府新提名的大法官人事案，且又因立法院職權行使法規定，大法官人事案自交付審查之日起，不得少於一個月；也就是說，只要人事案無法早日付委，新任大法官的產生恐遙遙無期。

原定3月21日總質詢的國民黨 立委楊瓊瓔因院會不斷遭杯葛，至今無法質詢，她呼籲民進黨團不要再杯葛，讓立法院會正常開會，趕快通過民生法案；尤其現在美國宣布對台課徵32%的關稅，希望能盡快開會讓立委代替民眾詢問行政院長卓榮泰、財經官員，政府做了什麼準備？控管了哪些風險？如何支持哪些產業？

此外，行政院再對警察人員人事條例提覆議，立院將再耗費院會時間處理覆議案，目前已排定7日朝野協商。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，邀請卓揆報告與否，取決於民進黨立院黨團是否理性討論，如果綠營像過去二周不停杯葛，時間就會被嚴重壓縮，自然不可能有時間邀請卓來報告。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，警察人員人事條例就是肉桶法案、錢坑法案，但藍白違憲上癮，戕害憲法第七條平等原則，國民黨只為了討好自己的鐵票區，民進黨團會清楚表態，堅決反對到底。