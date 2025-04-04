我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

民生法案大塞車…藍委批綠當家鬧事 籲勿再杯葛立院開會

記者王千豪、蔡晉宇／台北4日電
民進黨立院黨團近期持續杯葛立法院會，民生法案大塞車，藍委批綠營當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。（本報資料照片）
民進黨立院黨團近期持續杯葛立法院會，民生法案大塞車，藍委批綠營當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。（本報資料照片）

民進黨立院黨團近期持續杯葛立法院會，導致民生法案大塞車，甚至連大法官人事案也可能卡關，藍委批評民進黨當家鬧事，呼籲勿再杯葛讓立院開會。此外，行政院再對「警察人員人事條例」提出覆議，立院將再耗費院會時間處理覆議案，目前已排定7日朝野協商。

民進黨團從3月21日起開始占領主席台，至今已經讓院會空轉四天，不僅讓施政總質詢不斷往後順延，不少立委提出的法律修正案也無法一讀，其中包含總統府新提名的大法官人事案，且又因立法院職權行使法規定，大法官人事案自交付審查之日起，不得少於一個月；也就是說，只要人事案無法早日付委，新任大法官的產生恐遙遙無期。

原定3月21日總質詢的國民黨立委楊瓊瓔因院會不斷遭杯葛，至今無法質詢，她呼籲民進黨團不要再杯葛，讓立法院會正常開會，趕快通過民生法案；尤其現在美國宣布對台課徵32%的關稅，希望能盡快開會讓立委代替民眾詢問行政院長卓榮泰、財經官員，政府做了什麼準備？控管了哪些風險？如何支持哪些產業？

此外，行政院再對警察人員人事條例提覆議，立院將再耗費院會時間處理覆議案，目前已排定7日朝野協商。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，邀請卓揆報告與否，取決於民進黨立院黨團是否理性討論，如果綠營像過去二周不停杯葛，時間就會被嚴重壓縮，自然不可能有時間邀請卓來報告。

民進黨團幹事長吳思瑤則說，警察人員人事條例就是肉桶法案、錢坑法案，但藍白違憲上癮，戕害憲法第七條平等原則，國民黨只為了討好自己的鐵票區，民進黨團會清楚表態，堅決反對到底。

民進黨 大法官 國民黨

上一則

北市歷史建築「前美軍宿舍」淪停車場 文化局挨批放任

下一則

連2日軍演 陸官媒：新控島模式 稱台能源儲備不到7天

延伸閱讀

非營利機構宗教稅務豁免案 大法官巴瑞特立場受矚目

非營利機構宗教稅務豁免案 大法官巴瑞特立場受矚目
綠營再爆共諜 立院助理澳門交付資料被逮

綠營再爆共諜 立院助理澳門交付資料被逮
中選會想卡公投案？國民黨批無權干涉立院決議

中選會想卡公投案？國民黨批無權干涉立院決議
竹聯幫原欲在立院餐廳餐敘 卓榮泰指示內政部擋下

竹聯幫原欲在立院餐廳餐敘 卓榮泰指示內政部擋下

熱門新聞

台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台中地檢署檢察官陳祥薇殲滅全台最大性影像犯罪網站「創意私房」，連同「台版N號房」網站、Telegram群組「SCP」、「OAT」也一舉搗破。圖／讀者提供

「80高級會員是誰？」曾殲滅創意私房的女檢著手要查了

2025-03-28 10:20

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統