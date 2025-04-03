我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好比照他國關稅？川普關稅公式「掛羊頭賣狗肉」

美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

藍：逃兵大言不慚炒作大罷免 玷汙忠誠國軍

記者鄭媁／台北3日電
國民黨發言人楊智伃。(本報資料照片)
國民黨發言人楊智伃。(本報資料照片)

玉山航空總經理徐柏岳挺大罷免，他不但因此被連署「踢」出空官同學LINE組群，並被指當年曾跳機逃美一事。國民黨發言人楊智伃表示，徐柏岳30年前背棄國家、逃避軍職、「跳機」滯美，現又與民進黨一起炒作大罷免，是對國軍忠誠愛國的玷汙。

楊智伃指出，站在過去主張「統一公投」的曹興誠旁邊的，被發現是一位空軍逃兵徐柏岳。徐柏岳打著退伍軍人的稱號，卻被大批同袍質疑在1995年台海危機期間，「跳機滯美」逃避義務。

楊智伃說，30年後，他搖身一變成了「抗共保台大罷免」的英雄，甚至數落起真正保家衛國、忠誠愛國的國軍叔叔伯伯們。作為軍人家庭長大的她，真的看不下去，對徐柏岳真心感到不齒與憤怒。

楊智伃說，空軍的軍魂是「精誠、剛毅、果敢、奉獻」，更強調「忠勇」軍風，徐柏岳的所作所為與此完全背道而馳，既不忠誠、更不勇敢。

她提到，1995年台灣社會一度流傳陰謀論，聲稱中共將於「1995閏8月」出兵攻台，引發部分軍中恐慌。當時擔任空軍455聯隊飛官的徐柏岳背棄中華民國，選擇在美國滯留不歸，跳機逃官。在老父親確認當時「返國自新」專案政策後，才被勸回台。這樣的人為了鼓吹大罷免，竟還大言不慚地批評其他真正忠誠愛國的國軍「他們是恐懼、不願守護自由的人」

楊智伃反問，徐柏岳30年前背棄國家、逃避軍職、「跳機」滯美，「你有捍衛民主自由嗎？你有捍衛中華民國嗎？」現在又與操弄仇恨動員的民進黨站在一起炒作大罷免，是想幫助民進黨消滅中華民國嗎？你口中的「特殊任務」是不是現在才開始？她呼籲所有熱愛台灣、熱愛中華民國的好朋友，一起唾棄透過罷免手段達成民主獨裁的行徑。

罷免 中華民國 民進黨

上一則

衛報：北京向美傳達 賴總統是麻煩製造者

下一則

新聞眼／綠大罷免扣人紅帽 原來匪諜是自己人

延伸閱讀

台灣鷹爸挺罷免 竟是跳機逃美前飛官

台灣鷹爸挺罷免 竟是跳機逃美前飛官
柯建銘再嗆林濁水賣台亡國：假台獨真匪諜

柯建銘再嗆林濁水賣台亡國：假台獨真匪諜
新聞評論／變身鬥爭團體 民進黨真的在執政嗎？

新聞評論／變身鬥爭團體 民進黨真的在執政嗎？
挺台大罷免 僑界收集連署書

挺台大罷免 僑界收集連署書

熱門新聞

台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

2025-03-26 23:38

超人氣

更多 >
好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃

好市多這款洗拖吸塵器獲好評 網友讚：老公從此愛上打掃
川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…
完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少
亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權

亞馬遜「最後一刻」出價 欲收購TikTok全部股權
早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾

早被遺忘的「殭屍房貸」復活 屋主很困擾