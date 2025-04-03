新聞評論／民進黨式民主 以搞癱國會為能事？

行政院長卓榮泰。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰 上任後最卓越的成就，是盡管法案屢戰屢敗，仍持續不懈地向立法院提出覆議，成為史上最強「覆議王」。民進黨 萬年總召柯建銘對立院的最大貢獻，則是不分執政在野，一再主導「封國會、癱議事」的杯葛大戲，讓人民把國會當成馬戲團，讓立法院運作陷於泥淖，以利民進黨為所欲為。

國會全面改選後，立法院就事論事的功能即日漸衰敗。國民黨執政時，少數的民進黨全力杯葛，不讓閣揆上台，已成慣例。即使換成民進黨執政，在野黨不杯葛了，民進黨仍然要擋總質詢，讓議會癱瘓。原因無他，凡事只要不如民進黨之意，就被說成「毀憲亂政」、「非法會議」，綠營就要用非常手段讓立法院開不成會。行政院也樂得輕鬆，無能的國會，正是行政權最大的幸福。

蔡政府時代完全執政，民進黨團就是行政權的最佳附庸，預算法案一概照單全收，立法院基本上只是個擺設，一切聽從柯總召調度。正因為人民看不慣這種半癱國會的無能，去年大選拉下民進黨，讓三黨不過半。而當「藍白合」稍讓國會恢復一些元氣，民進黨就杯葛到底，進而催生大罷免 ，全面抹紅在野黨立委，更把罷免權「神化」為「抗中保台」的聖戰。這種迷幻政治訴求，完全否定了「國會監督行政權」的憲政設計，只剩粗暴、民粹的朝野對抗。廉價的政治動員，就是要把立法院妖魔化，以翻轉民進黨「少數政府」的命運。

正因大罷免行動脫離民主常軌，行政院施政也脫離政治常軌，部會首長在立法院答詢動輒尊奉「我們黨團」的旨意行事；只要民進黨團不點頭，部會就不敢應允。立委向部會索取資料原是日常軌跡，卓榮泰卻要求特定立委索資須「先送政院同意」，全然沒有體制觀念和合憲思維。

民進黨凡事杯葛的目的，就是要把立法院形塑成「藍白亂政」的場域，藉此煽動大罷免的氣焰。不懂執政卻很會上街的卓內閣，利用周末假日動員部會首長南北講演，向人民「討公道」。其宣講內容，一味指控在野黨亂刪預算讓賴政府無法施政，卻從不說明行政院為何不依照立院要求，讓「凍結」的預算解凍。一言以蔽之，行政院就是不願聽立法院的意見，讓國會「殘廢化」，正是民進黨「追求更大民主」的想定。

諷刺的是，勞動部長洪申瀚不敢追討前部長許銘春濫用的7000多萬元台幣就業安定基金，只好用預算歸墊，讓人民埋單。他卻在街頭狂作秀，高呼台灣人要「有志氣」，對抗藍白的蹧蹋。而內政部長劉世芳職司政黨管理，她竟在台上指控民眾黨是「吃台灣米，做中國鬼」，「台灣不需要這種政黨」。她更忘情地呼喚大家支持賴總統，「讓他可以清清白白，來做我們台灣國的主人」。

部長預算編列不當被抓包也就算了，劉世芳若真這麼想建立「台灣國」，也應該由台灣人民當「台灣國的主人」，怎麼會是總統當「台灣國主人」？邏輯荒謬走鐘至此，已經不是失言，而是價值錯亂。近幾天，她忙著抓陸配，要把她們「趕出台灣」。平心而論，這種「台灣國部長」的言論，還不夠「顛覆國家」嗎？但當人們習慣了民進黨「台灣至上」的政治正確，就連這麼荒唐的政治說詞也聽而不聞，不以為忤了。但其說詞，沒有比陸配言論更「危害國家」嗎？

民進黨的「敵我二元」論，已衍生成「非綠即紅」，不隨它起舞的，就是「賣台」，這就是它所謂的「更大民主」。這樣的民進黨，豈容得下一個眾聲喧譁的國會？