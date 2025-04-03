挺罷免的「台灣鷹爸」被爆是跳機逃美前飛官 他辯有特殊任務

玉山航空總經理徐柏岳。（取材自網路節目）

曾是空軍飛官的玉山航空總經理徐柏岳出面挺「大罷免 」，他不但因此被連署「踢」出空官同學LINE組群，並被指當年曾跳機逃美一事。徐柏岳昨澄清稱，他當年有不便明言的特殊任務，並嘆稱其實「他們」是恐懼且不願守護自由的一群人。

罷徐巧芯領銜人的聯電前榮譽董事長曹興誠，1日與多名國軍退將召開記者會，呼籲民眾加入大罷免。退役空軍飛官綽號「台灣鷹爸」的徐柏岳，出面公開呼籲五、六年級生要覺醒，支持大罷免。

但多個軍事粉專隨即轉貼軍中傳言，稱徐某當年曾因相信「1995閏8月」解放軍要血洗台灣預言，三軍有許多軍人以出國休假為由在國外跳機逃官，空官72期兩位，包括當時在455聯隊的飛官徐柏岳及大漢山戰管的劉姓攔管官均與太太滯美不歸，徐在加州 橘縣、劉在德州達拉斯。

而因人數眾多，當年李登輝執政下的國防部 在媒體廣播宣告自新專案，只要在期限內前返台投案即不予追究。當時在官校教過他們英語的教官61期陸衛良已退伍，在加州Pasadena讀神學院，於是就近規勸徐返台未果，後來是因為徐的父親去國防部詢問確認電視看到的宣導是真的，才說動徐1995年返台投案。

這項返台情節軍中所傳不同。有人聲稱徐返台後在桃機直接由憲兵隊帶去作戰司令部交代他滯美期間行蹤等，兩周後就勒令退伍；但也有人說徐繼續服役，是在自新期限後才返台的劉姓攔管官，返台後直接送看守所。

對這項傳言，徐柏岳昨受訪澄清：「如果我當時是真的跳機逃官，回台就應該被判軍法才是啊！因當時我有特定任務也如期如質完成，返台後領取退伍令與退休俸。話只能說到這裡。」

對於他被踢出同學組群，徐也出示社群截圖，並批評「其實他們是恐懼的一群人，寧可自甘為奴也不願意守護自由民主的家園」。

徐柏岳兩子都從軍，目前是陸軍上尉軍官。