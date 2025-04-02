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前助理捲共諜案 羅美玲、郭昱晴驚訝 許智傑籲黨清查

記者黃婉婷／台北2日電
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民進黨立委羅美玲（圖）質詢行政院長卓榮泰。(記者林伯東／攝影)
民進黨立委羅美玲（圖）質詢行政院長卓榮泰。(記者林伯東／攝影)

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓遭對岸滲透涉嫌外洩機敏資料給中國大陸，遭台北地檢偵辦，訊後以20萬元(台幣，以下同)交保。他過去曾任職民進黨立委郭昱晴、羅美玲、許智傑辦公室，三人聞訊後直呼相當意外，許認為這可能不是個案，各級民代要注意，黨中央也該全面清查。

盛礎纓畢業於台大政治系，自稱政治工作者，入行逾十年，平時綽號為「馬修」，在助理圈頗活躍，曾待過民進黨籍議員、立委及立法院長辦公室，包括周雅玲、高嘉瑜、許智傑、游錫堃、郭昱晴、羅美玲等人，共諜案消息曝光後，也讓立委及助理們驚呼不可思議。

針對前助理涉共諜案，羅美玲今天受訪時直呼「非常驚訝」，她說，該名助理僅在她辦公室任職幾個月，2月因生涯規劃離開，但她完全不知道發生什麼，這兩天報導出來後才清楚狀況，「我們也發現異狀，我們也狀況外，就讓檢調調查」。

至於盛礎纓是否經手過機敏資料，羅美玲稱「完全沒有」，該助理僅負責準備質詢，其他完全沒有。

郭昱晴聞訊後也稱「有點意外」，她說，盛礎纓去年7月曾在他人介紹下短暫待過她辦公室，入職不到幾周便到美兩、三個禮拜（指2024年民進黨中央辦理外交培力營），返台後不到一個月，考量盛礎纓與同事間的相處有隔閡，「我就請他離開，整個時間不到兩個月」。

郭昱晴提到，盛礎纓負責地方事務、社群字卡，且她本屆在教育及文化委員會，外交國防的資訊較少，相關機密資料她看過後就會銷毀，助理、主任都不會接觸。

「聽到很意外，現在已經滲透到這樣。」許智傑說，盛礎纓在他的辦公室待了三年多，負責寫法案，工作表現上並不特別，「就是一般般」，但他認為這可能不是個案，各級民意代表都要注意。他也說，黨中央應該有所作為，針對黨公職全面清查。

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