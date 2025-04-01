回應民調 蔣萬安：為罷而罷傷民主 趙少康：兩極化非常不好

台北市長蔣萬安（中）31日出席生生喝鮮乳政策說明會，會前針對於大罷免潮，聯合報最新民調，4成7民眾反對大罷免立委，不過4成3贊成，蔣萬安重申為罷免而罷免傷害台灣民主。（記者曾吉松／攝影）

聯合報最新民調 顯示，四成七民眾反對大罷免 立委。台北市長蔣萬安昨回應，為罷免而罷免，製造社會對立與仇恨，其實是傷害台灣民主；新北市長侯友宜也說，執政黨該把心放在民生、經濟、基礎建設及能源問題上，「要更傾聽人民的聲音」。

至於該項民調有四成二怪罪在野黨過度杯葛，國民黨 立委王鴻薇表示，所有民調都會認真參考，面對不足之處也會加緊努力。中廣前董事長趙少康說，看得出來國內民意朝向兩極化，人民被撕裂，實在不是好現象。

「聯合報的民調結果，符合一般民眾的想法。」基隆市長謝國樑表示，大多數民眾都希望社會穩定，很少人希望選完後馬上就要再選舉（罷免投票），造成社會動盪。

趙少康和台北前市長郝龍斌昨到罷吳思瑤總部為國民黨青年加油，更呼籲民進黨懸崖勒馬，繼續操弄罷免恐徒勞無功、勞民傷財，也無法達成目的，「兩方停手最好」。

包括前桃園縣長吳志揚、東華大學教授施正鋒、前衛生署長楊志良、考試院前秘書長林水吉等跨黨派人士，今天也將共同舉行「大罷免沒有正當性，人民不會同意」記者會，建請民進黨人懸崖勒馬，停止「 大罷免」的操作，回歸社會的平靜、安寧、和諧，大家同心協力，打拚經濟，富裕民生。

趙少康昨批賴清德總統上任快滿周年卻一事無成，只想著仇恨、分化，導致國家分裂，藉機獲取政治利益，「真是太爛」。趙說，現階段民眾對罷免呈現兩極化是非常不好狀況，對岸軍機持續擾台，國家領袖應該團結國內，賴還從內部找敵人，「沒有做總統的資格」。

民調也顯示，國民黨主席朱立倫不滿意度達六成。趙少康直言，「國民黨問題不只有這個」，朱沒資源，但沒資源有沒資源的打法，理想性很重要，國民黨應要有清楚理念訴求選民支持，文宣和基層組織也應加強，很多國民黨支持者不知道為何要反罷免。

此外，罷免藍營立委第二階段連署進入關鍵30天，各地連署遭遇瓶頸。罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠昨啟動罷免行動車（胖卡）巡迴掃街，將在全台35個泛藍立委選區打游擊戰，擴大收取罷免連署書。

另外，台南、台北罷免藍營立委傳出死亡連署等爭議，中選會發函給桃園市選委會等清查，查出罷免桃園立委牛煦庭、魯明哲提議書中，有死亡連署或不符規定者，中選會已向最高檢察署告發罷免領銜人陳曉煒、羅怡雯涉偽造名冊。陳曉煒說，未接獲通知。罷免魯明哲案發言人回應，死亡連署僅個位數。

台中也查出罷免台中立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋的提議書中，有死亡連署或違規連署，中選會已向檢方告發。