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黑白集／預算解凍就難栽贓 難怪賴政府一點也不急

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民進黨3月30日在新北舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰（左五）等人登台宣講。(記者林俊良／攝影)
民進黨3月30日在新北舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰（左五）等人登台宣講。(記者林俊良／攝影)

為了大罷免民進黨黨政大員傾巢而出，四處宣講。重點之一，是指控藍白「亂刪預算」，導致政務停擺、人民權益受損。事實上，總預算有1000多億元台幣是「凍結」而非「刪除」，但賴政府對預算解凍卻很消極，根本不想解凍。

首先，是口口聲聲「預算遭凍，發不出租金補貼」的內政部。早有專家稱，就算預算解凍，補貼也不會發不出。何況，解凍不難，提出專案報告即可；國土署卻一味哭窮，把責任推給立法院。文化部長李遠更說，自己「不是要飯的」、「怕解凍再被羞辱一次」，充滿挑釁。

總預算「以凍代刪」行之多年，只要提書面報告或專案報告，即可解凍。如今，在野黨似乎比民進黨還急，多位藍白立委聲聲催促，部會就是不送案。背後原因，不難想像：若預算解凍了，民進黨怎麼再宣傳「政務無法推動」、「藍白亂刪預算」？

無獨有偶，嚷了幾個月的「電價調漲」，也是一夕翻盤，變成「凍漲」。如此自打嘴巴，賴政府當然不是考量國計民生、通膨壓力，而是漲電價恐招致民怨，為大罷免投下變數罷了。如今凍漲，又可把台電虧損責任推給在野黨，一舉兩得。

民進黨欲透過大罷免重回「完全執政」，無所不用其極。國安暴衝、內政則處於「自我凍結」狀態。為了權力，集體擺爛，才是最大亂源。（轉載自聯合報）

民進黨 罷免 租金

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