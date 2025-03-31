卓榮泰：翁曉玲未來索資都需我同意 藍：戒嚴國會毀憲亂政

民進黨30日在新北舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰（左五）等人登台宣講。(記者林俊良／攝影)

行政院長卓榮泰 前天公開表示，國民黨 立委翁曉玲未來向行政院及各部會「所有」索資，都要行政院長同意才能提供，他昨點名重申，翁要求提供戰時糧食存放地點，已跨越國安紅線，絕不縱容。國民黨立法院黨團昨表示，卓公然限制權力，就是毀憲亂政、「戒嚴國會」，五權分立變成行政權獨大的威權獨裁制。

另外，陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論撤銷居留許可，25日晚搭機離台，「恩綺」及「小微」同樣遭移民署認定發表武統言論，最遲今須出境，卓榮泰強調面對大陸統戰滲透「三個一定」，並說「前幾天我們已經請1個出去了，接下來還有2個，會請她離開台灣」。

翁曉玲日前總質詢時，詢問卓榮泰「戰時民生必需品配售站」相關事宜惹議。卓昨出席民進黨新北場「人民是頭家」政策宣講會，再大談國安議題，提到翁曉玲要求農業部提供戰時糧食存放地點，已跨越國安紅線，翁索取任何國安相關資料，須經行政院核定才能送出。

卓還說，藍委陳玉珍希望開放中國大陸參與離島建設，政府不會輕易讓對岸勢力滲透台灣基礎建設，會嚴格把關國家安全，呼籲民眾當政府後盾。

對於卓榮泰將「親自把關」，翁曉玲則反嗆，卓榮泰是對她的質詢招架不住、「見笑轉受氣」，以機密當無能或想迴避的藉口，拒絕立委索資是心中有鬼。

國民黨團批評，卓榮泰此舉正式啟動「戒嚴國會」，就是標準的毀憲亂政，早已失去行政院長的格局及高度，淪為賴清德總統打壓台灣民主的劊子手。依據「中華民國 憲法」增修條文第三條：「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」索資、文件調閱也是質詢權的延伸；現在卓榮泰公然限制、限縮各部會依法提供立委資料的權力及義務，說輕點是越俎代庖，說重點就是毀憲亂政、戒嚴國會。

國民黨團指出，立委不論在野黨、執政黨問政質詢，依「中華民國憲法」，行政院各部會、包括行政院長都有義務提供資料、答覆質詢；現在民進黨政府以御用大法官將國會改革五法中官員說謊罰款條文宣告違憲，就是包庇行政院迴避監督，縱容官員說謊、濫權，現在中華民國早已不是五權分立，變成行政權獨大的威權獨裁制。