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聯合報民調／藍：民眾被洗腦 白：沒有悲觀權利

台灣新聞組／台北31日電
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國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，明明總預算增加，但被說成惡意刪預算，資訊被扭曲誤會。（本報資料照片）
國民黨立院黨團總召傅崐萁指出，明明總預算增加，但被說成惡意刪預算，資訊被扭曲誤會。（本報資料照片）

針對聯合報大罷免民調結果，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨鋪天蓋地散布假訊息，導致民眾被洗腦而不知情，資訊被扭曲誤會；民進黨團幹事長吳思瑤則說，不會因綠營立委滿意度比藍白好就自滿，會繼續努力，恢復國會正常民主運作。

傅崐萁受訪時感嘆，國民黨當然有做得不好的地方，但更多是通過對國家社會有益的民生法案，很多民眾卻不知道，因為都被綠營網軍、側翼蒙蔽；民進黨用綠媒鋪天蓋地散布假訊息，導致民眾面對民調題目無法正確答出。

傅崐萁說，縱觀朝野現況，沒有像這樣的總統，當選到現在還是不溝通、不理會，在野黨呼籲召開國是會議，賴清德總統也不開，「賴17條」也不用跟在野黨溝通就宣布，這是國家級的騙局，國家元首帶頭騙，所以大家搞不清楚狀況。

他也批評，明明總預算增加，也被說成惡意刪預算，資訊被扭曲誤會；但無論如何，國民黨該為台灣背的十字架，還是會背到底。

針對綠營及賴清德滿意度，民進黨發言人卓冠廷表示，民調都會納入參考，其餘沒有評論。

民眾黨發言人吳怡萱表示，身為台灣本土第三勢力政黨，民眾黨深知在夾縫中求生存非常艱難，未來在黨主席黃國昌的帶領下，民眾黨也將延續前主席柯文哲精神，努力兌現承諾。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷坦言，在野黨確實有一些無力感，不過也沒有悲觀的權利，即便民調看起來呈現兩敗俱傷，「現在只能更加努力，多推民生經濟法案」。

民調 民眾黨 民進黨

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