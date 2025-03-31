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冷眼集／大罷免是綠營高度動員結果 不存在民意正當性

記者 李光儀
三黨滿意度 資料來源／聯合報系民意調查中心、中選會
三黨滿意度 資料來源／聯合報系民意調查中心、中選會

聯合報針對大罷免、政黨和立委表現的民調出爐，結果顯示，不論「罷藍」或者「罷綠」，都是不贊成者多於贊成者；弔詭的是，民眾「反對」大罷免，理應「認同現有立委」，但事實不然，無論對立委或者政黨滿意度，都是持負面評價者遠高於正面評價。如此結果，意味的是主流民意對於現今兩極分化、惡性競爭的政黨競爭態勢，已厭惡到極點。

雖然有多達36個藍營區域立委通過第一階段罷免連署，但贊成「大罷免」者僅4成3，反對者則有4成7。另外，支持罷免國民黨立委者，則為3成8，反對者為5成3；支持大罷免民進黨立委者，則為2成6，反對者為6成5。由此觀之，「大罷免」的民意正當性並不存在，無論支持罷藍委或罷綠委者，都和藍綠各自基本盤相當。也就是說，所謂的大罷免，不過是政黨尤其是綠營高度動員下的結果。

如此政黨高度分化下形成的兩極對立情況，也出現在個別議題中。如在兩岸政策上，有4成6認為國民黨「過於親中」，有3成7認為民進黨「刻意抹紅」；國會對立原因，有3成5認為是「民進黨未尊重新民意」，亦有4成2認為是「在野黨過度杯葛」，同樣呈現「以政黨認同為是非立場」的情況，在在顯示政黨對立的情勢已經從政壇蔓延到社會，在公共議題的選擇上，選民更傾向「以政黨的立場為立場」，「中間選民」似乎在消失中。

在滿意度方面，三黨介於3成到3成7之間；不滿意方面，則介於5成2到5成8之間。立委表現方面，滿意度介於3成5到3成9之間，不滿意度介於5成1到5成5之間；在黨主席表現方面，滿意度介於2成4到4成3之間，不滿意度則介於4成6到6成1之間，都是呈現「不滿意度高於滿意度」的情況。這雖是另一種「政黨支持者各自站隊」的表現，但也可以說，民眾不支持大罷免，並不是基於對「現有立委和政黨」表現滿意，更可能是認為「即便換人也未必比較好」。這對三黨來說，當然都是警惕。

雖然民調顯示，民進黨無論在黨主席賴清德、民進黨立委和政黨表現上，滿意度都是三黨之最，但很顯然，從數字上看，身為執政黨的民進黨，只能算是「鞏固基本盤有功」，賴清德卻距離「全民總統」愈來愈遙遠，甚至連獲得絕對多數支持都不可得。民進黨可能會為自己各項滿意度冠於各黨而沾沾自喜，但作為一個執政黨，這樣的數字無疑是非常可悲的。

最大的警訊則針對國民黨。在經過漫長的執政以及好不容易取得國會第一大黨，且和民眾黨聯合過半後，即便在藍營或「反綠」選民來說，國民黨表現顯然不令人滿意。國民黨主席朱立倫滿意度是各黨主席之末、不滿意度居冠；而在大罷免支持度裡，也顯示國民黨支持者並不穩固。這都顯示國民黨連基本盤都未能鞏固。對照國民黨對各項議題反應不是慢半拍，就是畏首畏尾，可說這樣的結果並不意外。

罷免 國民黨 民進黨

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