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黑白集／凍漲電價求撥補 賴政府機關算盡

黑白集
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賴清德政府把電價議題玩得眩目，真為體恤人民？（本報資料照片）
賴清德政府把電價議題玩得眩目，真為體恤人民？（本報資料照片）

經濟部電價審議委員會決定不調漲電價，一舉打破4月大漲民生及小店電價的風向球，也逆風翻轉先前「尊重專業、避免民粹」的承諾。賴政府把電價議題玩得如此眩目，真為體恤人民？

這次凍漲理由是「綜合考量國際關稅變化與地緣政治風險」。但去年10月，對岸不僅進行聯合利劍B軍演，俄烏、以哈戰爭也持續中，賴政府仍執意調漲電價；如今地緣風險依舊，加上在野黨不讓撥補台電千億元，順勢將漲電價民怨甩鍋藍白再自然不過，但結果卻是凍漲。矛盾之下，更有貓膩。

其實賴政府兩次電價決策最大差別就是，相較去年10月，如今綠營力推大罷免，等同打一場全國性選戰。電價調漲恐將引火自焚，畢竟執政的可是自己，想讓在野黨背鍋人民未必埋單，何況還有必隨漲電價而來的萬物齊漲民怨，民進黨豈會算不清這筆帳。

難怪，經濟部除宣布凍漲電價，更沒忘記向在野黨喊話要求撥補，若在野黨仍不鬆手，就可順勢推高藍白仇恨值。

但回到專業，不願誠實面對台電虧損原因，再怎麼增資撥補，都無法解決漲電價壓力。而電價審議委員會卻確認，台電虧損並非由於能源政策錯誤、棄用核電、購買綠電等原因，十足此地無銀三百兩。不過，民進黨執政主軸除抗中外，只剩大罷免，台電虧損不是問題，而是籌碼。（轉載自聯合報）

罷免 民進黨 關稅

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