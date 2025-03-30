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冷眼集／守護國會多數 藍營縣市長、民代須拋鴕鳥心態

記者王千豪
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國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，反惡罷宣傳三主軸將聚焦在立法院長韓國瑜、財政收支劃分法、軍事戒嚴等面向上，且黨中央和黨團已經取得一定共識，未來將朝此方向宣講。（本報資料照片）
國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，反惡罷宣傳三主軸將聚焦在立法院長韓國瑜、財政收支劃分法、軍事戒嚴等面向上，且黨中央和黨團已經取得一定共識，未來將朝此方向宣講。（本報資料照片）

國民黨立院黨團總召傅崐萁透露，反惡罷宣傳將聚焦在「罷免ＸＸＸ，等於罷免韓國瑜、等於廢除財劃法、等於支持軍事戒嚴」等三主軸上。若要極大化宣傳力道，藍營執政縣市首長、民代必須拋棄鴕鳥心態，共同守護國會多數，畢竟覆巢之下無完卵，若國會一戰退敗，明年九合一地方大選的結果也可想而知。

國民黨以罷制罷在歷經一個月的內耗後，近期總算迎來好消息，共有八名綠委通過第一階段連署，卻因與罷免藍委時間落差一個月，能發揮多少功效，備受質疑。而為緩解內部壓力，國民黨主席朱立倫日前率黨籍立委宣布推動反戒嚴、反廢死公投，但藍委意興闌珊，朝野攻防時不少人袖手旁觀，只剩下黨團幹部、立委陳玉珍和不分區在「前線」苦撐。

然而，造成藍委諸公一人一把號，各吹各的調的局面，主要在於黨中央反惡罷略顯被動、成效不彰，不僅基層怨聲載道，不少人更是早已對領導階層失去信心。

面對敵人步步進逼，國民黨唯有團結，才能挺過惡霸，黨中央勢必要找出大戰略方向、釋出資源，告訴智庫、黨團、藍委、基層，國民黨要如何攻防，甚至當有人面臨司法追殺時，也必須提供支持，全黨才能同仇敵愾，形成一股強而有力的反制力量。

以這次三宣傳主軸而言，若要極大化效果，不是只印印文宣品，或是在宣講時說說就有效果，立法院長韓國瑜要清楚他的權力基礎來自於所有國民黨立委，若有國民黨立委被罷免，形同韓的權力基礎受侵蝕，所以韓國瑜雖貴為立法院長，但必要時勢必表態與國民黨站在一起。

國民黨立委拚死拚活才將財劃法三讀，充實地方財政，地方政府應清楚向民眾交代，這些多的錢要用於哪裡，一項一項清楚列出來，讓民眾有感。換言之，只有國民黨調整腳步，中央地方團結一心，才能挺過惡罷。

國民黨 罷免 韓國瑜

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