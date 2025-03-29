藍終於破蛋 罷免吳思瑤、吳沛憶等8綠委一階通過

8件民進黨立委罷免案進入二階連署，民進黨台北市主委張茂楠（左二）說，不管如何都要嚴陣以待，黨部28日晚在饒河夜市口辦罷免立委徐巧芯的行動連署。（記者邱書昱／攝影）

大罷免 潮來襲，15件一階未達門檻的民進黨 立委罷免案已補件完畢。中選會昨天表示，新增8人補件一階通過。據了解，通過者為民進黨立委伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純。

中選會表示，統計至昨天為止，2件立委罷免案已逾補提期限而未補提，據悉為綠委陳冠廷、王美惠罷免案未補件。

中選會指出，另有8件立委罷免案可進入二階連署，因此目前共43件立委罷免案已進入或可進入二階連署。

據了解，新增通過者包括伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純。其餘7案包括林俊憲、王定宇、李坤城、黃捷、許智傑、吳琪銘、陳俊宇罷免案尚由地方選委會審查中。

據統計，通過的35件立委罷免案皆為泛藍立委，包括國民黨 立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、林沛祥、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍，以及無黨籍立委陳超明。

民進黨發言人韓瑩表示，國民黨發起的罷免充斥著死亡、偽造連署，已證明這些罷免不具正當性，民進黨中央已持續蒐集相關不法證據陸續提告，全黨將全力顧好每席立委，更呼籲司法持續嚴查相關不法事宜，毋枉毋縱。