新聞評論╱冷處理大罷免失人民信任 國民黨顯然錯得離譜

中研院院士陳培哲等75位學者日前發表聯合聲明，指出賴清德總統就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。（本報資料照片）

為催動大罷免 ，民進黨 大打國安牌，從「賴17條」到最近研議「修法限制言論自由」，台灣民主危機已在旦夕之間。但被民進黨鎖定大罷免的主要對象國民黨 ，在各項應對上卻表現得消極退縮。其中或許有對大罷免「冷處理」的考量，但這種態度不僅有負在野黨監督職責，更可能失去人民的信任。

大罷免第一階段的連署進度，仍停在一面倒「罷藍」的情況。中選會遲不公布「罷綠」的連署補件結果，或許意在助攻綠營；但就算補件全數成案，雙方差距仍十分巨大。加上諸多「死亡連署」事件，都讓國民黨的「以罷制罷」成了笑柄。

藍營的「以罷制罷」受挫，不論是國民黨中央或立院黨團錯估情勢，都顯得相當離譜。加上《選罷法》修法草率留下漏洞，使民進黨得以鑽此漏洞，採取對其有利的「不適用新法」解釋，仍依舊法的低門檻推動罷免。所謂錯估情勢，是低估民進黨蠻幹的決心，因此在第一階段連署時輕忽以對。國民黨雖是國會第一大黨，但從黨中央、立院黨團到幕僚、智庫，都呈現與現實脫節的狀態。

儘管如此，反制大罷免，國民黨仍不是完全沒有著力點可用。賴政府上台後，政績乏善可陳，只能不斷利用覆議、釋憲杯葛拖延，並以不實訊息打宣傳戰。由於大罷免正當性不足，只能回到「抗中保台」及「芒果乾」老路，連總預算被刪都能說成是「習近平指示」。在綠營長期的「反中」洗禮下，許多民眾對這類操作早就麻木，甚至覺得反感了。

賴政府本身諸多作為，也充滿矛盾。例如，一方面大談國家安全，卻任由台積電加碼到美國投資，甚至連產業鏈及先進製程也要移美，撼動台灣產業根基。再如，一方面說要減碳、能源自主，卻堅持廢除低價、低碳排的核能，並一再調高電價。又如，一方面說要捍衛自由民主，卻用各種手段打壓人權、干預司法、歧視陸配，讓兩岸敵意螺旋持續攀升。凡此種種，都是國民黨可以運用的議題。

問題是，國民黨在這些議題上，卻無法扮演「價值捍衛者」、「忠誠監督者」或「議題領導者」的角色。人們看到的是，藍營一些零星的批評僅屬於被動回應，卻缺乏觸動人心的犀利定調，或者流於慣性的喊冤，顯得軟弱。尤其，不少區域立委因唯恐第二階段連署達標，言行都轉趨低調，以避免升高「仇恨值」。如此，無異是自斷手腳，任人宰割。

例如，在「撤銷未放棄對岸國籍的民代身分」和「亞亞事件」上，國民黨都顯得十分被動，似乎擔心自己若聲援就會遭抹紅。在台積電赴美投資事件上，國民黨亦怯於說出反對意見，唯恐揹上「反美」、「疑美」罵名。這些議題，諸多學者、民間團體、企業乃至民眾黨，敢言的程度都超過國民黨。原應主導議題的國民黨，卻淪為議題跟隨者。

近期有關政黨滿意度和大罷免的民調都顯示，儘管民眾對民進黨不滿意，且多數反對大罷免，但民眾對國民黨的不滿卻明顯升高；許多原勝選的國民黨立委，在大罷免戰中都出現告急。主要原因，就是國民黨的「佛系」冷處理態度，非但無法號召民意，連原本期待國民黨有所作為的選民都由期待轉為失望。

國民黨必須認清，它要阻擋的不是「大罷免」，而是兩岸戰爭；要捍衛的，不是「立委席次」，而是「民主價值」；要強化的不是「民調滿意度」，而是它的「監督力道」。如果連號召民眾反對賴政府作威作福都不敢，國民黨憑什麼要民眾捍衛它的立委席次？(轉載自聯合報社論)