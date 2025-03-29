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已關將近7個月 柯文哲稱病仍再羈押禁見2個月

台灣新聞組／台北29日電
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柯文哲血尿仍延押，北所28日找醫師健康評估，確定未出現外傳之病症。（本報資料照片）
柯文哲血尿仍延押，北所28日找醫師健康評估，確定未出現外傳之病症。（本報資料照片）

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲等人涉貪案，上周四押解柯、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯辦主任李文宗出庭，柯主張無罪、稱病無再羈押必要，前天柯續打「健康牌」遞狀聲請具保停押，合議庭昨仍裁定四人自4月2日起羈押禁見2個月。柯案發至今累計已關押近7個月。

法院日前開庭檢、辯就羈押與否各自攻防，受命法官許芳瑜並未就交保金要求檢、辯還價討論，因此，柯文哲四人再羈押禁見屬意料中事。

法院審理重大案件因案情所需於證人交互詰問結束後，將羈押被告交保處分前例不少。2019年起訴的立委集體收賄案，立委陳超明、前立委廖國棟、蘇震清等人就是在審理程序檢辯詰問證人完畢，依序獲交保，柯文哲等人循此例交保機率大。

就再羈押與否，柯文哲的辯護人主張，檢方認為柯交保後可能與隨行秘書「橘子」許芷瑜串證等，但「橘子」去年8月底是自日本返台看牙，醫囑服用抗生素即可後再返回日本，柯的手寫紙條非下令「橘子」逃亡，柯已無再羈押必要。

沈慶京說，他待在台北看守所發生身體從沒有出現過的現象，包括在監時全身發抖、血壓飆高，羈押在監獄確實會造成他加速死亡；沈的辯護人說，依台北看守所建議，沈應採取更高階的醫療措施，希望有保外醫治的機會。

應曉薇拜託檢察官拿出女人的同理心。她稱，她2個女兒已經20歲讓她很放心，唯一牽掛的是她的母親，想親自回去照顧近100歲、臥床的母親；應說，擔任議員職務多年，不可能放棄工作，更不可能長期待在海外。

李文宗的辯護人也表示李無延押必要，表示依檢方起訴的犯罪事實中，「橘子」涉案部分與李完全無關，不同意檢方以「橘子」未到案的理由繼續羈押李。

柯文哲 日本 蘇震清

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