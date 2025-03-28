全台防衛韌性演練3個第1次 使節出席

全社會防衛韌性委員會27日在台南安平區郵局對面廣場進行演練，賴清德總統（中左）親臨視察，美國在台協會處長谷立言（中左二）出席。（中央社）

總統府全社會防衛韌性委員會27日在台南首度實地演練，賴清德 總統、副總統蕭美琴兵分三路視察，美國在台協會（AIT ）處長谷立言 等13國代表現場觀摩。賴總統表示，發生天災地變或區域地緣政治變化等，「我們不敢不準備」，要確保極端狀況下，社會與民生都能如常運作。

谷立言27日晚於AIT官方臉書發文表示，台灣官民團結一心，展現對未來挑戰的決心與力量，「令人欽佩」。

27日演練共四小時，假想兩項情境，台灣西南方向發生大地震，南部沿海或將面臨海嘯威脅，以及安平港旅客服務中心發生不明原因爆炸，有大量傷者需要後送。

賴總統與蕭美琴分別視察在安平港「關鍵基礎設施爆炸演練」、育平廣場「擴充急救醫療場所演練」及南寧高中「大規模疏散撤離及避難收容處所演練」。

演練約動員1500人參與，包括地方政府、替代役、民間救難團體、警義消、宗教團體等，但軍方並未投入。此外，谷立言、歐洲經貿辦事處處長谷力哲及日本、德國、以色列等13國駐台使節代表參與。全國共有21縣市政府民政、消防、兵役及社政等單位觀摩。

賴總統說，這次演練測試「三個第一次」，包含扣合全社會防衛韌性政策、區域複合、擴充急救醫療場所。4月將進行「城鎮韌性演習」，確保能夠透過實力的展現，達到和平的目標。

他強調，預防重於治療，不恃敵之不來，恃吾有以待之。

27日演練後，全社會防衛韌性委員會舉行第三次會議，賴總統預告，城鎮韌性演習，會讓中央部會和地方政府，重新調整演習步調，以新思維和策略推動演習，提升地方整體韌性及應變能力。

內政部長劉世芳說，城鎮韌性演習將完全不依賴國軍支援，跟漢光演習區隔但相互支援呼應，以因應平、戰時任務需求，強化軍民政整合運作。她也提到，未來要加強反資訊戰、反認知戰的溝通與主動性，包括規畫國際主流社群平台及國際媒體，建立串流機制，因應錯假訊息。

總統府發言人郭雅慧轉述，賴總統在委員會中表示，未來各部會需秉持有想定、無劇本原則，持續推動相關演練；不論天然災害或者地緣政治，台灣長年處在威脅的最前線，「我們有自己獨特的應對體系」。面對地緣情勢日益複雜，台灣沒有分裂的本錢，只有團結，才能守護自由。