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憂重回戒嚴 北一女教師區桂芝：我說統戰對岸可不可以

台灣新聞組／台北28日電
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北一女國文教師區桂芝（左二）接受中共官媒央視訪問，批賴清德總統台獨立場遭檢舉。她27日走出校門、背對總統府回應，自認言論自由受侵犯。（記者邱德祥／攝影）
北一女國文教師區桂芝（左二）接受中共官媒央視訪問，批賴清德總統台獨立場遭檢舉。她27日走出校門、背對總統府回應，自認言論自由受侵犯。（記者邱德祥／攝影）

北一女教師區桂芝日前接受「央視」專訪，批賴清德總統不該把對岸界定為境外敵對勢力等作為，遭民眾向教育部國教署檢舉，並交辦北市府調查。區桂芝認為，被檢舉查辦，言論自由受到侵犯，「若我是統戰言論，那我統戰對岸，這樣可不可以？」陸委會副主委梁文傑更建議北市教育局及北一女，判斷區桂芝是否還適合在北一女任教。北市府則說，不會隨言論審查起舞，市府尊重教師專業自主權、言論自由。

教育部表示，3月21日、24日接獲不同民眾以電子郵件檢舉，認為區桂芝有不當政治性言論，國教署25日移請北市府教育局妥為處理並回覆。

區桂芝表示，央視約訪是在2月下旬，她當時因學期間無法外出，但3月15日回香港掃墓，當天與家人吃完中飯，下午赴深圳受訪。對方的訪綱是要談論傳統文化、教育問題，最後一題是問對賴總統「國安17條」的感受，這是當下才知道。

根據央視官網的預告片，區桂芝提到賴清德把（中國大陸）同胞當作是境外敵對勢力，「但對我們這些在大陸還有親人的人來講，他讓我們如何面對親人？他是不是要重演台灣四十幾年前的悲劇？」認為賴清德可能這樣一步步達到務實台獨目的。

區桂芝昨天還原訪談時說，「當時我很直覺回答小老百姓的心聲，想到在大陸的媽媽變成境外敵對勢力，我們該怎麼辦？處境會非常艱難，若親人都變敵對勢力，該如何自處？」

區桂芝說，賴清德的台獨扭曲歷史、民族、文化和血緣的根源，「學生對歷史無知，對文化就無感，他要學生也對血緣無情，用政治力逼迫年輕人斬斷血緣。」區桂芝表示，「我只問他為何這麼狠心？我的母親跟我變成敵對，我該怎麼面對祖先？賴清德要不要去面對他的祖先？」

區桂芝說，她回答採訪時，想到小時候經歷戒嚴，她父母和爺爺奶奶、外公外婆隔絕40年以上，這些長輩何時去世都不知道，更別說奔喪，現在氛圍難道又要重回那個時代嗎？「我相信，像我這樣處境的人都會感到忐忑不安。」

檢舉者質疑她說「台灣是中國的」、「堂堂正正中國人」等言論。區桂芝說，台灣是中華民國的，中華民國憲法固有疆域包含台灣和大陸，「我守的是我們的憲法」，談論的「中國」是中華民國，若檢舉人對中國認知僅限對岸，是個人認知不同，與她無關，被檢舉是遭惡意造謠抹黑。至於有民眾指她說是統戰言論？她說，「我是統戰言論，那我統戰對岸，這樣可不可以？」

陸委會昨提醒教育人員應注意品德「對國家之忠誠」，梁文傑說，台灣每天都有共機共艦飛來飛去，作為公立高中老師，配合對方說出（共產）黨媒想要宣傳的語言，「我們認為這真的不適合」；不過，此事主要權責在北市教育局及北一女，「比較建議由他們去判斷，這樣的老師適不適合在台北市最好的公立女中教書」。

北市教育局長湯志民說，校方調查認定區桂芝未違反「教育中立」，也無學生反映不妥，尊重老師言論自由，已回覆國教署。北市府表示，不會隨言論審查起舞。市府的堅定立場就是「遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權，守護台灣的民主自由法治」，市府的立場就是尊重教師專業自主權及言論自由。

中華民國 賴清德 教育局

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