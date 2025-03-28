我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國不買了？美國牛肉對中出口量 從2000噸驟降至54噸

柯文哲打「健康牌」失靈 貪汙案裁定再羈押禁見2個月

新聞眼／賴政府抹紅發酵 新文革時代 舉報案四起

記者 李承穎
民進黨立委郭國文日前質疑中國製啤酒用中華民國國旗宣傳。（圖／郭國文辦公室提供）
民進黨立委郭國文日前質疑中國製啤酒用中華民國國旗宣傳。（圖／郭國文辦公室提供）

賴總統正式定調「中國」是境外敵對勢力，如今已是充斥「抹紅」檢舉，半個月內趕陸配、查教師、罰廠商等手段盡出，陸委會還加碼檢視教育人員的「國家忠誠」，甚至還對北市府下指導棋，要求審視北一女教師區桂芝是否還適任北一女教師，台灣可悲地迎來「新文革時代」。

賴清德本月13日在國安會議後祭出「賴17條」，以「國安疑慮」旗幟重啟軍事審判，還要嚴審兩岸交流，當時外界就擔憂「麥卡錫式反共」將在台蔓延。

果然，3月18日就有桃園校長被綠民代指控在抖音發表「我愛你中國」，19日還有桃園警察被揪出在抖音自介「我是中國人」，雙雙被處置；接踵而來的是引發兩岸震撼的陸配亞亞被迫離境，上演骨肉分離，如今又有區桂芝批賴清德被檢舉、北市府發言人被抹紅和北市財政局也被財政部要求開罰啤酒通路商，理由是通路不能將台灣原創品牌啤酒品牌放上中華民國國旗宣傳，只因製造地在大陸。財政局請通路商說明後，發現商品生產鏈已全球化，品牌確屬台灣原創難開罰，財政部又發文要求處理。

陸委會昨要北市教育局和北一女判斷區桂芝適不適任，現在老師批賴總統或稱自己是「中國人」，還得被當成「不適任教師」。這些作法簡直已經比大陸文革還要文革，不僅打壓言論自由，連工作權都要剝奪，只因批評當道，說了不中聽的話。

陸委會如今要求教育人員須具「國家忠誠」，雖稱是「提醒」，但警告意味濃，甚至還「侵門踏戶」，要求北市府審視區桂芝是否適任。現在賴政府的作法很清楚，就是到處抹紅，如果大家因此噤若寒蟬、甚至配合中央反中肅殺氛圍，紅帽只會愈扣愈凶。

然而，當大多數人都不怕抹紅的時候，抹紅就沒有用了，此刻就是要有人登高一呼，捍衛言論自由，台北市長蔣萬安就是最關鍵的角色。他必須清楚地表態，不管區桂芝講什麼話，只要沒犯法就要保護她的言論自由，道理很簡單，他挺的不是區桂芝，而是言論自由，一如當初拔管爭議，外界挺的也不是管中閔，是大學自治，蔣萬安此刻就該扮演在野諸侯捍衛言論自由的領頭羊，帶頭破除中央抹紅的魔咒。

18世紀思想家伏爾泰那句「我不贊同你的觀點，但我會誓死捍衛你發言的權利。」放到21世紀的台灣，竟是如此地沉重。

民進黨立委郭國文日前質疑中國製啤酒用中華民國國旗宣傳。（圖／郭國文辦公室提供 ）
民進黨立委郭國文日前質疑中國製啤酒用中華民國國旗宣傳。（圖／郭國文辦公室提供 ）

賴清德 財政部 抖音

上一則

照顧3年身心俱疲 退休建築師14樓拋下病妻 殺人罪起訴

下一則

台上同框零互動 搭電梯閒聊 賴清德：盧秀燕可獲民眾更多支持

延伸閱讀

富察在中國被判3年 陸委會：不上訴不等於認罪

富察在中國被判3年 陸委會：不上訴不等於認罪
是言論自由？ 學者：網民揚言殺陸配難道沒比武統可怕

是言論自由？ 學者：網民揚言殺陸配難道沒比武統可怕
新聞眼／陸配亞亞案 民進黨過去的100％言論自由去哪了？

新聞眼／陸配亞亞案 民進黨過去的100％言論自由去哪了？
黑白集／政府放任「網紅驅趕網紅」傷及無辜陸配

黑白集／政府放任「網紅驅趕網紅」傷及無辜陸配

熱門新聞

台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30

超人氣

更多 >
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返

錯輸好市多地址誤往加國 無證媽帶公民子女面臨遣返
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」