「查水表案」查到花蓮縣長愛將 基層自危 法界疑小題大作

花蓮地檢署調查2月初的「查水表」事件，檢方向法院聲請縣府民政處長明良臻羈押禁見，法院裁定50萬元(約1.5萬美元)交保。明良臻（右）26日交保離開法院。(記者王思慧／攝影)

花蓮罷免 案2月初爆違法查對個資的「查水表」案，花蓮檢調前天搜索花蓮縣府民政處，檢方發現縣長徐榛蔚愛將、處長明良臻刪除手機訊息，認定有湮滅證據、串供之虞，昨向法院聲請羈押禁見；法官雖認定他「罪嫌重大」，但「審酌本案進度及當事人意見，認尚無羈押必要」，裁定50萬元(台幣，下同，約1.5萬美元)鍾威霆20萬元(約6000美元)、4名戶政事務所人員2至3萬元交保。

檢方認為，明良臻等人知悉罷免提議人名冊簽章查對，屬於縣選委會權責，卻利用縣選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊戶籍資料的機會，於法定職權外，違法利用罷免提議人名冊個人資料，涉有違反個人資料保護法等罪嫌。

地方法界人士認為，個資法本刑5年以下不屬於重罪，涉案人遭搜索聲押，是否有違比例原則值得商榷；單就個資法來看，檢調發動搜索動作確實感覺較大，因本案對象為縣府戶政人員，公務員涉個資法加重其刑二分之一，也就是7年6個月以下；明良臻是政務官，算是公務人員，雖然公務人員違法加重量刑，不過針對執行公務的公務人員，感覺檢調動作比較大，似乎有點「小題大作」。

另位法界人士則表示，法院認為依檢察官所提證據，被告犯罪嫌疑重大，但不得有任何聯繫同案共犯、證人，可能表示被告有高度勾串之虞，卻認為無羈押必要，以50萬元具保看起來有些矛盾。

日前有花蓮民眾指戶政人員登門詢問罷免立委傅崐萁 表單是否本人簽署，質疑「查水表」。花蓮縣選委會表示，行政調查沒有逾越權責，但如何執行有斟酌餘地。

基層人員透露，花蓮市戶所從未辦理過相關作業，承辦人員乖乖依上級指示登門查對，根本沒想到會觸法，如今瀰漫低氣壓，人人自危出現寒蟬效應，擔心做也錯、不做也錯，人人都不想負責查對工作，以免夾在藍綠角力中粉身碎骨，恐影響第二階段查對。