查水表爭議 檢搜花蓮縣府 聲押民政處長 傅崐萁諷綠「劇本寫好了」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(記者曾吉松／攝影)

大罷免 延燒全台，花蓮地檢署昨兵分五路，搜索花蓮縣民政處等五處，帶走處長明良臻等七名被告及五名證人，調查2月初的「查水表」事件。國民黨 花蓮縣黨部批「政治迫害、司法干預」；花檢回應，明等人在法定職權外違法利用個資，涉嫌違反個資法。

罷團「微光花蓮」上月3日將第一階段罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁 連署提議書遞交中選會，同月5日起，陸續傳出民眾遭戶政人員登門「查水表」，確認連署書是否親簽。檢調昨搜索民政處等五地，帶回明良臻等人進一步調查。明良臻遭聲請羈押禁見，副處長吳俊毅30萬元(台幣，以下同)交保，花蓮市戶政所主任鍾威霆20萬元交保；四名戶政事務所人員，分別以2至3萬元交保。

花檢認為，明良臻等人利用縣選委會、戶政機關查對罷免戶籍資料的機會，在法定職權外違法利用個資，涉違反個資法。3月10日收到高檢署檢舉資料及民眾告發後即分案調查，花蓮縣調站蒐證一個半月後才搜索。

被視為泛綠的無黨籍縣議員楊華美昨邀民政處說明身分查對流程，發現只要透過電腦戶政系統核對資料，有異時在清冊上勾選回送縣選委會即可，不需實地登門拜訪或親送查核單；她現場詢問明良臻是否找眾人開會，在場者僅說「全案司法調查中」。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志批「賴清德政府赤裸裸的政治迫害、司法干預」，動用國家機器打壓基層公務員製造寒蟬效應，呼籲檢調應行政中立。國民黨籍縣議員林玉芬說，「擔心哪天自己也被帶走」。

據了解，花蓮地檢署2月10日指最高檢察署接獲民眾檢舉指揮分案調查，卻傳花蓮縣調站要以「行政疏失」結案，有人到縣調站大門請願，要求前主任李德財出面說明。本月7日調查局把花蓮縣調站前正副主任李德財、洪金龍同時外調雙東，由樓仁健、許慧卿接任，外界視為是對外的「交代」。

有法界人士認為，花檢搜索行動「針對性很強、時效稍不足」。

人在立院的傅崐萁昨面對媒體詢問時表示：「一切依法行政，你們不是比我還清楚嗎？劇本不是他們（民進黨）都寫好了嗎？」

國民黨指罷免連署案茲事體大，是否涉及偽造文書，公務機關本就具有應查核義務；民進黨以司法壓制地方選委會無法「依法查核」，以掩護並準備第二階段全面偽造罷免連署的陰謀，昭然若揭。