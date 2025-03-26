我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

查水表爭議 檢搜花蓮縣府 聲押民政處長 傅崐萁諷綠「劇本寫好了」

台灣新聞組／台北26日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(記者曾吉松／攝影)
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(記者曾吉松／攝影)

罷免延燒全台，花蓮地檢署昨兵分五路，搜索花蓮縣民政處等五處，帶走處長明良臻等七名被告及五名證人，調查2月初的「查水表」事件。國民黨花蓮縣黨部批「政治迫害、司法干預」；花檢回應，明等人在法定職權外違法利用個資，涉嫌違反個資法。

罷團「微光花蓮」上月3日將第一階段罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁連署提議書遞交中選會，同月5日起，陸續傳出民眾遭戶政人員登門「查水表」，確認連署書是否親簽。檢調昨搜索民政處等五地，帶回明良臻等人進一步調查。明良臻遭聲請羈押禁見，副處長吳俊毅30萬元(台幣，以下同)交保，花蓮市戶政所主任鍾威霆20萬元交保；四名戶政事務所人員，分別以2至3萬元交保。

花檢認為，明良臻等人利用縣選委會、戶政機關查對罷免戶籍資料的機會，在法定職權外違法利用個資，涉違反個資法。3月10日收到高檢署檢舉資料及民眾告發後即分案調查，花蓮縣調站蒐證一個半月後才搜索。

被視為泛綠的無黨籍縣議員楊華美昨邀民政處說明身分查對流程，發現只要透過電腦戶政系統核對資料，有異時在清冊上勾選回送縣選委會即可，不需實地登門拜訪或親送查核單；她現場詢問明良臻是否找眾人開會，在場者僅說「全案司法調查中」。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志批「賴清德政府赤裸裸的政治迫害、司法干預」，動用國家機器打壓基層公務員製造寒蟬效應，呼籲檢調應行政中立。國民黨籍縣議員林玉芬說，「擔心哪天自己也被帶走」。

據了解，花蓮地檢署2月10日指最高檢察署接獲民眾檢舉指揮分案調查，卻傳花蓮縣調站要以「行政疏失」結案，有人到縣調站大門請願，要求前主任李德財出面說明。本月7日調查局把花蓮縣調站前正副主任李德財、洪金龍同時外調雙東，由樓仁健、許慧卿接任，外界視為是對外的「交代」。

有法界人士認為，花檢搜索行動「針對性很強、時效稍不足」。

人在立院的傅崐萁昨面對媒體詢問時表示：「一切依法行政，你們不是比我還清楚嗎？劇本不是他們（民進黨）都寫好了嗎？」

國民黨指罷免連署案茲事體大，是否涉及偽造文書，公務機關本就具有應查核義務；民進黨以司法壓制地方選委會無法「依法查核」，以掩護並準備第二階段全面偽造罷免連署的陰謀，昭然若揭。

罷免 國民黨 傅崐萁

上一則

畫家陳澄波家族 裸捐2000幅閣樓藏畫 台南國家美術館接手

下一則

陸配亞亞反嗆劉世芳迫害人權：妳才不是正常部長

延伸閱讀

綠前進花蓮宣講 卓榮泰猛轟傅崐萁

綠前進花蓮宣講 卓榮泰猛轟傅崐萁
傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場

傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場
競選小物違法？傅崐萁管家被搜 傅喊賴政府「政治追殺」

競選小物違法？傅崐萁管家被搜 傅喊賴政府「政治追殺」
新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶

新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查